彰化風電降壓站二氧化碳外洩 4人命危

彰濱海龍離岸風電陸域降壓站昨發生二氧化碳外洩，工人奪門而出，有人跌倒被連拖帶拉救人，場面驚險。圖／取自爆廢公社

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站，昨天上午發生二氧化碳外洩，十七人吸入送醫，其中四人生命危險。這是彰化縣發展風電首度傳出重大工安意外，初步研判員工可能作業時觸摸或撞擊鋼瓶導致瓶內二氧化碳外洩，還要調查釐清。

勞動部職業安全衛生署中區職安中心昨天開罰海龍離岸風電公司卅萬元，並勒令停工。

海龍離岸風電陸域降壓站今年四月動工，昨安裝消防管線工程，二氧化碳鋼瓶突連鎖外洩。

依現場流出影片顯示，當時二氧化碳如雲瀑般洩出，工人連滾帶爬逃命，有人大喊「出來，出來」；三名工人衝出後跌倒，外頭人員趕緊將他們扶起，連拖帶拉救援。

彰化縣消防局昨上午十時許獲報，到場時，工人已全數逃出，出動十三輛救護車將十七人送醫，其中五十八歲劉男、卅九歲賴男、十九歲簡男吸入過多二氧化碳，失去呼吸心跳，送醫後恢復，廿四歲趙姓男子當場昏迷，送醫插管治療，四人均昏迷指數三，有生命危險。

其餘十三人因吸入二氧化碳，出現呼吸困難、胸悶，一人頭部撕裂傷，無生命危險。

中區職安中心事後調查，發現現場為防起火時可壓制火勢，設置二六二支二氧化碳鋼瓶，每個鋼瓶都有開關，當時有五名工人在降壓站一樓安裝消防管線；鋼瓶一旦被誤觸或撞擊會導致二氧化碳外洩，工地現場沒有預防設施，也沒有標示禁止誤觸，已違反職安法。

海龍離岸風電公司表示，將調查事件始末，待釐清原因後與承包商推動改善措施。彰化縣政府勞工處說，會指派職災專業服務人員協助受災勞工，向雇主請求職災補賠償相關事宜及提供法律諮詢服務。

縣府經濟暨綠能發展處說，海龍二號風場正進行陸上變電站及水下基礎施工作業，預計明年完成風機組裝，海龍三號風場則施作陸上變電站施工，與海龍二號風場共用變電站，預計明年進行水下基礎施工作業及風機組裝，會用最高標準來檢核。