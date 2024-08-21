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43砲指部軍車撞路樹 7人傷

聯合報／ 記者潘奕言林保光／連線報導

陸軍八軍團43砲指部1輛中型戰術輪車昨行經屏東枋山鄉失控撞上路樹，車頭嚴重毀損，7人受傷。圖／枋寮警分局提供
陸軍八軍團43砲指部1輛中型戰術輪車昨行經屏東枋山鄉失控撞上路樹，車頭嚴重毀損，7人受傷。圖／枋寮警分局提供
陸軍第八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車昨從高雄考潭營區駛往屏東枋山射擊訓場，準備參加下周的重砲保養射擊任務。但上午8時行經省道台26線3.3公里枋山鄉楓港國小附近路段時，疑因方向盤卡住撞上路樹，衝擊力道大造成車頭損毀，車上12人有7人擦挫傷，確切肇事原因仍在調查中。

儘管警方說是方向盤卡住導致車禍，但根據流出的記錄器畫面，可看到駕駛一邊開車，一邊試圖要拿手機和物品，副駕駛一度想出手幫忙，但駕駛仍堅持要拿，也移開視線未看前方路面，結果不到5秒時間車子就失控撞路樹，釀成車禍。

枋寮警分局調查，32歲洪姓駕駛兵駕駛這輛戰術輪車，周姓軍官坐在駕駛座旁，後面載著10名士兵，行駛事故路段時，車輛失控往右偏衝撞路旁路樹，因衝擊力量很大，車頭嚴重毀損還爆胎。周姓軍官及車斗內6名士兵受輕微擦挫傷，7名傷者送往恆春基督教醫院治療後，都已出院，警方對洪姓駕駛酒測，酒測值為零。

據了解，43砲指部本月26日、28日在屏東枋山射擊訓場執行年度重砲保養射擊任務，日前已陸續派員到枋山訓場整地，昨天包括發生事故的中型戰術輪車等多輛軍車由高雄考潭營區出發，前往枋山射擊訓練場，未料發生失控衝控路樹事故，肇事原因軍警調查中。

失控 路樹

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