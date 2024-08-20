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影片打臉！43砲指部軍車車禍竟是駕駛拿東西不看前方

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車，今日上午8時許行經屏東縣枋山鄉台26線3.3公里處時，失控撞上一旁路樹，造成7人受傷送醫。警方調查後表示，疑似因方向盤卡住才會釀禍。但事後一支影片流出，明顯看出駕駛當時是為了拿物品多次將視線移開，未注意前方才導致車禍，打臉警方說法。

根據流出的紀錄器畫面，可以看到駕駛一邊開車，一邊不斷地拿手機跟物品，拿完後似乎又想整理放好，副駕駛一度想出手幫忙，但駕駛仍堅持要自己來，過程中多次移開視線未看前方路面，結果不到5秒時間車子就失控撞向路樹，釀成車禍。

警方調查後表示，當時由32歲的洪男駕駛，車斗內搭載10名軍人，全車共12人，肇事原因疑似是方向盤卡住，車輛右偏後撞上路樹。副駕駛座周男及車斗內6人受輕微擦挫傷，7人皆送往恆春基督教醫院救治；駕駛酒測值為0。

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車今日上午8時許發生車禍，影片可見車禍發生瞬間，副駕駛人都飛起來。圖／翻攝自黑色豪門群組
陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車今日上午8時許發生車禍，影片可見車禍發生瞬間，副駕駛人都飛起來。圖／翻攝自黑色豪門群組
陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車今日上午8時許發生車禍，影片流出明顯看出駕駛當時是為了拿物品多次將視線移開，未注意前方。圖／翻攝自黑色豪門群組
陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車今日上午8時許發生車禍，影片流出明顯看出駕駛當時是為了拿物品多次將視線移開，未注意前方。圖／翻攝自黑色豪門群組
陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車今日上午8時許發生車禍，影片流出明顯看出駕駛當時是為了拿物品多次將視線移開，未注意前方。圖／翻攝自黑色豪門群組
陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車今日上午8時許發生車禍，影片流出明顯看出駕駛當時是為了拿物品多次將視線移開，未注意前方。圖／翻攝自黑色豪門群組

失控 斗內 路樹

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