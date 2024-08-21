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管制大車 新北嚴查易肇事路段

聯合報／ 記者張曼蘋葉德正鍾維軒／連線報導

新北市三重區台一線高架橋昨天清晨5點多發生聯結車鋼梁掉落砸破護欄，已恢復單線通車。圖／新北工務局提供
新北市三重區台一線高架橋昨天清晨5點多發生聯結車鋼梁掉落砸破護欄，已恢復單線通車。圖／新北工務局提供
串接雙北的台一線中山高架橋防護牆遭超載拖板車撞毀，大車行駛陸橋安全性受關注。新北警方指出，將持續強化與監理機關合作，在大貨車經常出沒路段或重要聯外道路稽查，也設取締式照相機；北市針對逾10噸以上大貨車、聯結車訂定禁行範圍，如有搬運或工程等特殊需要通行，須向警察局交通大隊申請通行證。

台一線高架橋發生事故，新北市議員邱婷蔚質疑，這段高架橋過去就是海砂橋，要求市府應重新檢視高架承重力。新北養工處長鄭立輝否認並指出，如是海砂橋不可能開放通行，但這次事故後因橋面板有破洞，鋼筋裸露，修復時間預估施工要2個月時間，會盡全力修復。

不過距台一高架事發地僅約500公尺的中正陸橋齡已45年，也因台一高架段重大車禍再掀關注。新北城鄉局研議拆除中正陸橋提升當地景觀，城鄉局表示，市府完成周邊交通及當地意見後，再行決定是否拆除。

至於如何管制大車，新北警局表示，每月都會針對大型車輛舉辦數次全市同步稽查勤務，再由各分局擇定大型車易肇事重要路段，針對超載、滲漏飛散、違反管制規定、裝置不依規定等加強執法，會強化在大貨車經常出沒路段或重要聯外道路編排監警聯合稽查勤務，防制事故發生。

新北警局表示，目前警方在三重-新莊間台1線高架橋有固定式測速照相取締設備計2處，分別位在三重區忠孝橋頭三重端（往新莊），及三重區中山高架橋上（三寧街上方往新莊）。

北市交通局表示，目前轄內管制大車有分「禁止通行範圍管制」及「個別路段管制」2種方式，北市針對逾10噸以上大貨車、聯結車訂定禁行範圍，如果有搬運或工程等特殊需要需要通行，須向警察局交通大隊申請通行證。

三重 高架橋

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