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清晨偷取娃娃機店16隻公仔 業者遠端監控報警當場逮人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區武聖路上一家娃娃機店，本月18日清晨4點多發生店內娃娃遭竊，場主經由遠端監視系統發現後，馬上報警處理。派出所警員接獲報案趕到現場，當場依現行犯逮捕22歲涉案李姓男子，並取回失竊16隻公仔，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

台南市警二分局長樂派出所於8月18日清晨4點15分，接獲娃娃機龔姓場主報案，稱娃娃機店內遭竊，立即派2名警員到場處理，警方到達現場後，龔姓場主隨即指認在場李嫌（22歲，台中市人） 為竊盜嫌疑人，並經現場調閱監視器審閱後，當場依竊盜現行犯逮捕送辦。

據了解，李竊取價值約18萬元，將16隻泡泡馬特MOLLY公仔後搬出店外，還沒有被同夥接應取走，就被警方查獲。據悉，李應有其他同夥接應，從台中市坐車南下台南市犯案，警方仍循線擴大追查中。

李姓男子（右）涉嫌偷取娃娃機店內16支公仔，當場被捕法辦。圖／民眾提供
李姓男子（右）涉嫌偷取娃娃機店內16支公仔，當場被捕法辦。圖／民眾提供

台南 娃娃機 竊盜

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