清晨偷取娃娃機店16隻公仔 業者遠端監控報警當場逮人

台南市中西區武聖路上一家娃娃機店，本月18日清晨4點多發生店內娃娃遭竊，場主經由遠端監視系統發現後，馬上報警處理。派出所警員接獲報案趕到現場，當場依現行犯逮捕22歲涉案李姓男子，並取回失竊16隻公仔，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

台南市警二分局長樂派出所於8月18日清晨4點15分，接獲娃娃機龔姓場主報案，稱娃娃機店內遭竊，立即派2名警員到場處理，警方到達現場後，龔姓場主隨即指認在場李嫌（22歲，台中市人） 為竊盜嫌疑人，並經現場調閱監視器審閱後，當場依竊盜現行犯逮捕送辦。