拖板車超載運送鋼梁翻落 撞破高架橋防護牆

1輛拖板車超載鋼梁掉落，撞破三重區台一線中山高架橋隔音防護牆，新北市府表示，該車超載鋼梁1萬270公斤。記者林伯東／攝影

34歲洪姓司機昨天駕駛拖板車超載運送鋼梁，行經新北市三重區台一線中山高架道路，往忠孝橋台北方向時，鋼梁傾倒翻落，撞毀隔音防護牆及橋面板，還波及橋下兩輛汽車，所幸無人受傷。新北市府估高架橋修復期達2個月，修復金額逾2千萬，警方開出兩張罰單，並依公共危險罪嫌將洪男送辦，檢方訊後限制住居。

拖板車昨清晨6時許於三重區中正北路和重安街口上方高架道路肇禍，一度全線封閉。因正值上班時段，造成車流大回堵，相關單位緊急維護、疏導交通及清理環境，上午9時50分才開放高架往北市方向單線通車。

這是繼年初新北深坑大火後，再度影響雙北生活圈重大事故，雙北合作平台昨也啟動，新北消防局第一時間通報北市消防局，新北交通局也以LINE群組迅速通知北市、桃園市、公路局、高公局等單位疏導交通。

新北工務局指出，中山高架橋是由交通部公路局興建，橋齡約40年，民國100年委由新北市府維管，每2年會委託專業顧問公司定期檢測，上次檢測是去年9月，整體結構安全無虞，昨緊急委請專業技師檢測，初估無傷及主體結構。

新北市府初步估計，高架橋防護牆、橋面板破損修復費用逾2千萬，市長侯友宜昨說，除要究責業者，還要業者負起賠償責任。施工封路期間定會造成從桃園往北市車輛受衝擊，平面交通也會壅塞，一定會做好交通疏導及管制，同時讓平面車輛受最小衝擊。

警方表示，拖板車貨運單記載該車載重5萬3270公斤，該車法定載重4萬3000公斤，已超載1萬270公斤，依違反道交條例處1萬元以上罰鍰；車輛裝載貨物不穩，處3千元至1萬8千元罰鍰，並責令改正或禁止通行。至於鋼構脫落損壞橋梁，致生公共往來之危險，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。