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超載鋼梁砸毀台1線高架橋 肇事聯結車駕檢駛限制住居
串連台北市與新北市三重、新莊的台1線高架道路，今天上午遭一輛洪姓男駕駛的聯結車掉落鋼梁撞破，事後查出該肇事聯結車嚴重超載1萬270公斤，警方除依違反道路交通管理處罰條例開罰外，也將洪姓駕駛依涉犯公共危險罪移送新北地檢署，檢方複訊後諭知他限制住居配合後續偵辦。
肇事洪姓駕駛今天清晨5點50分，行經新北市三重區台1線高架道路往忠孝橋方向，不慎發生鋼梁翻落事故，聯結車上載送的超大鋼梁翻落，直接砸破高架道路路面及護欄，造成混凝土塊等掉落橋下，砸毀下方2部車輛，所幸無人傷亡。
警方到場後，洪男酒測值為零，他供稱上午從桃園載運鋼梁到台北建案工地，原本有固定好鋼梁，卻不知為何會脫落。警方自肇事聯結車上的行車紀錄器，查出肇事前車速達時速60到70公里間，已超過該路段速限時速50公里。洪男除除面臨橋梁修復及車損等逾百萬元鉅額賠償外，另因致生公共往來危險，遭警方依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。
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