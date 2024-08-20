快訊

獨／文化大學遭控招生回流名額「短報」 教授：高層為此還向人誇耀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超載鋼梁砸毀台1線高架橋 肇事聯結車駕檢駛限制住居

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

串連台北市與新北市三重、新莊的台1線高架道路，今天上午遭一輛洪姓男駕駛的聯結車掉落鋼梁撞破，事後查出該肇事聯結車嚴重超載1萬270公斤，警方除依違反道路交通管理處罰條例開罰外，也將洪姓駕駛依涉犯公共危險罪移送新北地檢署，檢方複訊後諭知他限制住居配合後續偵辦。

肇事洪姓駕駛今天清晨5點50分，行經新北市三重區台1線高架道路往忠孝橋方向，不慎發生鋼梁翻落事故，聯結車上載送的超大鋼梁翻落，直接砸破高架道路路面及護欄，造成混凝土塊等掉落橋下，砸毀下方2部車輛，所幸無人傷亡。

警方到場後，洪男酒測值為零，他供稱上午從桃園載運鋼梁到台北建案工地，原本有固定好鋼梁，卻不知為何會脫落。警方自肇事聯結車上的行車紀錄器，查出肇事前車速達時速60到70公里間，已超過該路段速限時速50公里。洪男除除面臨橋梁修復及車損等逾百萬元鉅額賠償外，另因致生公共往來危險，遭警方依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

洪姓男子駕駛聯結車，掉落載送的鋼梁撞破台1線高架道路，警方除將洪男依涉犯公共危險罪移送法辦，新北地檢署複訊後諭知他限制住居。記者曾伯愷／翻攝
洪姓男子駕駛聯結車，掉落載送的鋼梁撞破台1線高架道路，警方除將洪男依涉犯公共危險罪移送法辦，新北地檢署複訊後諭知他限制住居。記者曾伯愷／翻攝

三重

延伸閱讀

台1線往忠孝橋聯結車事故 駕駛公共危險罪嫌移送

聯結車超載撞毀台1高架 新北警：重要道路持續聯合稽查

撞毀40年台1線高架橋 養工處曝初估修復工時「2個月」

影／台1高架聯結車超載釀禍 司機涉公共危險帶回派出所查辦

相關新聞

嚇死人不償命！苗栗酒醉男晚間闖入國道 躺在車道釀車流蛇行

國1南下108K位在苗栗縣頭份路段，今天晚間8點多突然有一名酒醉男子闖入車道，橫躺在外線車道與路肩白線上，當時車流量相當...

竹縣萊爾富整間陷入火海！超商店員飛奔而出逃過一劫

新竹縣新豐鄉台15線濱海公路與池府路交叉路口一間萊爾富超商，今天晚間7時許傳出火警，整間超商不到10分鐘竟整個陷入火海，...

桃園婦買滷味花6小時騎近百公里 真正原因曝光

79歲的鄭姓婦人昨晚騎車出門買晚餐，行經經近百公里距離，過了6小時都尚未返家，經家人報案，警方調閱監視器追查並分析可能停...

海龍風電降壓站工安意外17人傷 海龍說話了

彰濱工業區的海龍風電降壓站今（20）日上午發生二氧化碳氣體外洩的工安意外，17名工人受傷就醫，海龍離岸風電計畫表示，「安...

影片打臉！43砲指部軍車車禍竟是駕駛拿東西不看前方

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車，今日上午8時許行經屏東縣枋山鄉台26線3.3公里處時，失控撞上一旁路樹，造成7人受...

清晨偷取娃娃機店16隻公仔 業者遠端監控報警當場逮人

台南市中西區武聖路上一家娃娃機店，本月18日清晨4點多發生店內娃娃遭竊，場主經由遠端監視系統發現後，馬上報警處理。派出所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。