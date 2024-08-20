嚇死人不償命！苗栗酒醉男晚間闖入國道 躺在車道釀車流蛇行

國1南下108K位在苗栗縣頭份路段，今天晚間8點多突然有一名酒醉男子闖入車道，橫躺在外線車道與路肩白線上，當時車流量相當大，車速較慢，但也嚇得路過車輛紛紛閃避，形成車流蛇行的怪異景象；驚險場面，全程都被國道即時影像拍下，只見該名男子的黑色身影偶爾還仰起頭來後再躺下，正值農曆七月，當真是嚇死人不償命！

國道警方表示，巡邏警力接獲通報趕抵現場時，該男子已自行爬出護欄，從邊坡離去，然後再度裝死般，躺在平面道路旁，隨後通報當地轄區警方前往攔查。

據了解，該男子約60歲，明顯有酒醉情況，身上並無傷勢，警方初步掌握其身分後，確認其住家就在附近，讓他先行返家休息，後續闖入國道的離譜行徑，將由國道警方予以追究裁罰。

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