快訊

獨／文化大學遭控招生回流名額「短報」 教授：高層為此還向人誇耀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚇死人不償命！苗栗酒醉男晚間闖入國道 躺在車道釀車流蛇行

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國1南下108K位在苗栗縣頭份路段，今天晚間8點多突然有一名酒醉男子闖入車道，橫躺在外線車道與路肩白線上，當時車流量相當大，車速較慢，但也嚇得路過車輛紛紛閃避，形成車流行的怪異景象；驚險場面，全程都被國道即時影像拍下，只見該名男子的黑色身影偶爾還仰起頭來後再躺下，正值農曆七月，當真是嚇死人不償命！

國道警方表示，巡邏警力接獲通報趕抵現場時，該男子已自行爬出護欄，從邊坡離去，然後再度裝死般，躺在平面道路旁，隨後通報當地轄區警方前往攔查。

據了解，該男子約60歲，明顯有酒醉情況，身上並無傷勢，警方初步掌握其身分後，確認其住家就在附近，讓他先行返家休息，後續闖入國道的離譜行徑，將由國道警方予以追究裁罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

正值農曆七月，酒醉男子闖入國道橫躺在車道的離譜行徑，當真是嚇死人不償命！圖／翻攝國道即時影像
正值農曆七月，酒醉男子闖入國道橫躺在車道的離譜行徑，當真是嚇死人不償命！圖／翻攝國道即時影像

國道 車道

延伸閱讀

苗栗海洋觀光季 8/31後龍外埔漁港登場

挖補道路顧人怨 苗栗縣府研議路平新制最高罰10萬

苗栗女當街遭2男強擄上車失聯 警釐清案情中

台灣桑耶寺奠基苗栗 全台最大藏傳佛學院與信仰中心

相關新聞

嚇死人不償命！苗栗酒醉男晚間闖入國道 躺在車道釀車流蛇行

國1南下108K位在苗栗縣頭份路段，今天晚間8點多突然有一名酒醉男子闖入車道，橫躺在外線車道與路肩白線上，當時車流量相當...

竹縣萊爾富整間陷入火海！超商店員飛奔而出逃過一劫

新竹縣新豐鄉台15線濱海公路與池府路交叉路口一間萊爾富超商，今天晚間7時許傳出火警，整間超商不到10分鐘竟整個陷入火海，...

桃園婦買滷味花6小時騎近百公里 真正原因曝光

79歲的鄭姓婦人昨晚騎車出門買晚餐，行經經近百公里距離，過了6小時都尚未返家，經家人報案，警方調閱監視器追查並分析可能停...

海龍風電降壓站工安意外17人傷 海龍說話了

彰濱工業區的海龍風電降壓站今（20）日上午發生二氧化碳氣體外洩的工安意外，17名工人受傷就醫，海龍離岸風電計畫表示，「安...

影片打臉！43砲指部軍車車禍竟是駕駛拿東西不看前方

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車，今日上午8時許行經屏東縣枋山鄉台26線3.3公里處時，失控撞上一旁路樹，造成7人受...

清晨偷取娃娃機店16隻公仔 業者遠端監控報警當場逮人

台南市中西區武聖路上一家娃娃機店，本月18日清晨4點多發生店內娃娃遭竊，場主經由遠端監視系統發現後，馬上報警處理。派出所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。