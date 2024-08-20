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台1線往忠孝橋聯結車事故 駕駛公共危險罪嫌移送

中央社／ 新北20日電

新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，今天清晨發生聯結車載運鋼材翻落事故。肇事駕駛雖稱不知如何釀禍，但除收到超載等違規罰單，被依公共危險罪嫌移送法辦。

34歲洪姓男子駕駛聯結車行經台1中山高架三重重安街路段時，不知何故造成車上載送的鋼梁翻落，砸破高架道路路面及護欄，造成混凝土塊等掉落橋下，砸損下方2部車輛，所幸無人受傷。

三重分局獲報立即派出大量員警到場進行交通管制，以維護行車安全及順暢，市長侯友宜也關切後續處理及到場勘查，強調一定會追究業者責任。

洪男隨後被帶回警局偵辦，經酒測為零，而洪男供稱上午從桃園載運鋼梁到台北建案工地，有綁好鋼梁再上路，但不知何故會發生鋼梁脫落情形。

警方表示，在肇事車輛上查扣大車行車紀錄器（俗稱大餅），顯示靜止前車速約時速60到70公里間，超過該路段時速50公里上限。

警方表示，行車記錄器所顯示車速，無法提供精確車速，僅可用於釐清肇事責任上參考使用，無法據以逕行舉發超速。

警方調查，肇事聯結車貨運單記載該車載重（總重）53噸270公斤，而該車法定載重43噸，已超載10噸270公斤，依違反道路交通管理處罰條例舉發，將處新台幣1萬元以上罰鍰；裝載貨物不穩妥部分，警方也開出罰單，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方表示，由於洪男駕駛聯結車所載運鋼梁脫落損壞橋梁，致生公共往來的危險，除了面臨修復工程及車損等逾百萬元的鉅額賠償外，警方詢問後，於晚間6時許將洪男依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，但因案情單純，警方未建請檢方聲請羈押。

三重 罰單

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