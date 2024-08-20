桃園婦買滷味花6小時騎近百公里 真正原因曝光

79歲的鄭姓婦人昨晚騎車出門買晚餐，行經經近百公里距離，過了6小時都尚未返家，經家人報案，警方調閱監視器追查並分析可能停留位置，最後於桃園中壢中豐路及中正路口發現，所幸未受傷。

鄭婦女兒今凌晨12時向警方報案表示，有輕微阿茲海默症的母親，平日生活都能自理，但晚上出門買晚餐滷味後，經過6小時都尚未返家，家人在她可能出現的地點都找不到她，只好報警求助。

警方獲報後調閱監視器分析鄭婦可能停留的位置，沒想到鄭婦買完滷味後，6小時內身影竟已行經了大半個桃園，而且還仍然在移動中，行經里程將近百公里，員警順利分析出鄭婦的可能動線，在接獲報案後1小時內順利找到。

「我有吃啦！晚上買的滷味我吃完了。」鄭婦被找到時向警方表示，買完晚餐突然感覺街景都很陌生，愈騎愈驚慌，也不敢停下來太久急著要回家，真心感謝警察及時協助，才能讓她結束這場驚魂記。