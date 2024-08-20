竹縣萊爾富整間陷入火海！超商店員飛奔而出逃過一劫

新竹縣新豐鄉台15線濱海公路與池府路交叉路口一間萊爾富超商，今天晚間7時許傳出火警，整間超商不到10分鐘竟整個陷入火海，貨架上商品全部著火燃燒，超商店員第一時間逃出沒有受傷，警消仍在釐清起火原因。

新竹縣消防局表示，起火的是新豐鄉池府路上一間鐵皮建築，該建築由民宅及超商組成，消防人員在獲報後立即出動第一大隊、新豐、山崎、工業、豐田及湖口分隊共12車25人前往搶救，但現場超商1樓已經整個起火燃燒。