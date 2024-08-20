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嘉市街頭球棒隊鬥毆...警出動快打、2人送醫
嘉義市今天中午傳有持球棒、刀械鬥毆，警方據報出動快打機制前往，但雙方當事人已離開，現場有2名傷者，警方協助送醫治療。警方初步調查雙方酒後發生口角，在網路互嗆後引發鬥毆暴力，持續追查中。
警方表示，市警一分局北興派出所今天中午11點多接獲報案，在保安二路有人持球棒、刀械鬥毆案件，隨即啟動快打機制前往現場，但警方到達現場時，雙方當事人皆已離開，現場有2名傷者，協助送醫治療，尚無生命危險。
警方調查，雙方疑為酒後口角，進而在網路互嗆後，引發鬥毆衝突街頭暴力，目前已鎖定涉案人員及車輛，正積極循線查緝中。
據網路社群媒體傳出影片，大白天雙方人馬互嗆，還有鋁棒、刀械敲擊聲音，附近民眾出外查看，並驚慌喊著「報警！報警！」，現場數部汽車來回，在經一番亂鬥後，車輛紛紛離去。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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