影／高雄車站驚見婦人走在鐵軌上 站務員通報列車停止進站

高雄市一名婦人今早被發現走在高雄火車站的軌道上，被月台清潔人員發現後緊急通報車站行車室，當時月台號誌燈已經亮起，列車隨即進站，站務人員也趕緊通知停車，並協助將婦人攙扶上月台，鐵路警察局表示，將調閱監視器並跟當事人釐清原因。

根據民眾拍攝的影片，該婦人當時手拿著提袋，神情略恍惚、走路搖晃，在被站務人員攙扶爬上月台時，月台號誌燈已經亮起，可見列車已預備進站，站務人員也用無線電告知司機不能進站，引起路人圍觀。臺鐵公司今證實，女子今早9點59分被月台清潔人員發現在第一月台11車位置的軌道上，女子當時行走於第一股道上。

台鐵表示，清潔人員發現婦人行走於第一股道上，隨即通報車站行車室，值班站長立即通知即將進站第3147次停車，並派人協助婦人離開軌道，同時交由鐵路警察處理，呼籲行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，可依鐵路法處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，若影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰。