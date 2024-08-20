聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄車站驚見婦人走在鐵軌上 站務員通報列車停止進站
高雄市一名婦人今早被發現走在高雄火車站的軌道上，被月台清潔人員發現後緊急通報車站行車室，當時月台號誌燈已經亮起，列車隨即進站，站務人員也趕緊通知停車，並協助將婦人攙扶上月台，鐵路警察局表示，將調閱監視器並跟當事人釐清原因。
根據民眾拍攝的影片，該婦人當時手拿著提袋，神情略恍惚、走路搖晃，在被站務人員攙扶爬上月台時，月台號誌燈已經亮起，可見列車已預備進站，站務人員也用無線電告知司機不能進站，引起路人圍觀。臺鐵公司今證實，女子今早9點59分被月台清潔人員發現在第一月台11車位置的軌道上，女子當時行走於第一股道上。
台鐵表示，清潔人員發現婦人行走於第一股道上，隨即通報車站行車室，值班站長立即通知即將進站第3147次停車，並派人協助婦人離開軌道，同時交由鐵路警察處理，呼籲行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，可依鐵路法處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，若影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言