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台中移工騎改裝註銷車上路 遭拔牌扣車吃2罰單

中央社／ 台中20日電

菲律賓籍卡姓移工日前騎改裝機車，行經台中中區時逆向遭攔查，警方查出機車牌照因逾期檢測遭註銷，當場被拔牌扣車，卡男也因此吃2張罰單，車輛改裝部分還需監理機關檢驗。

台中市警察局第一分局今天表示，繼中派出所警員17日執行巡邏勤務時，發現1輛改裝機車逆向行駛在中區繼光街上，引起員警注意上前攔查。

駕駛為40歲菲律賓籍卡姓移工，被警方攔下時，疑似聽不懂中文，對員警攔查表示疑惑，警方見附近有菲律賓小吃店，便請業者協助翻譯。

警方向卡男說明，逆向行駛機車屬交通違規需依法告發，另外機車改裝排氣管製造噪音部分，將通報環保局檢測，不料警方查出卡男的機車牌照因排氣逾期檢測遭註銷，當場被警方拔牌扣車，卡男因逆向行駛及騎乘機車使用註銷牌照，共被開出2張罰單。

警方表示，依「噪音管制法」規定，車輛不符合噪音管制標準者，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善；另車輛涉改裝部分，也會函報監理機關辦理臨時檢驗。

此外，卡男騎乘機車使用註銷牌照部分，依「道路交通管理處罰條例」規定，可處所有人3600元至1萬800元罰鍰，且車輛當場移置保管，另逆向行駛部分，依同條例可處駕駛人600元至1800元罰鍰。

噪音 罰單 菲律賓

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