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西門町驚傳墜樓 他從洛陽停車場7樓墜落亡、警排除外力

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子今天凌晨0點多從西門町洛陽停車場墜落，警、消獲報趕抵，發現他沒有生命跡象，立刻送醫搶救，不幸仍傷重不治。轄區警方拉起封鎖線採證，並調閱監視器畫面，發現李男是獨自一人走進停車場，在爬上7樓後墜落，排除外力因素，遺體依程序報請檢察官相驗後發還家屬，家屬對死因無意見。

據了解，李男（74歲）是外地人，當下沒有帶任何身分證件、物品，警方透過監視器畫面，發現他是搭車輾轉來到西門町，透過資料分析得知他身分。他家屬獲悉死訊不可置信，僅透露死者生前患有癌症，難過不已。

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洛陽停車場。圖／擷取自Google Maps
洛陽停車場。圖／擷取自Google Maps

停車場 監視器 西門町

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