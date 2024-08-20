桃園男攜幼子火車站前赤腳乞討 網見畫面心碎求助

近日民眾發現，桃園火車站前有男子帶著小孩在磁磚地上乞討，引發外界關注。桃園市社會局表示，該男子從事日領粗工，近期因受傷休養，無法去工地工作，才重操舊業；市府已提供必要協助，若再發生類似情況，將依兒少法和社會秩序維護法處理。

有網友在Threads發文，畫面可見桃園火車站前，一名男子帶著年幼孩子，赤腳站在破碎的磁磚地上乞討，幼童在炎熱天氣下暴露在車水馬龍的街道旁，讓人看了於心不忍。發文網友也大嘆「能否有單位可以協助他們呢？」

介入關心的市議員黃瓊慧表示，這麼小的孩子赤腳踩在破碎的磁磚地上，可能會受傷，近期天氣也十分炎熱，午後易有雷雨，真的不應該讓幼兒在這種環境長大。

黃瓊慧說，經了解，該男已非第一次帶小孩乞討，之前社會局已列管為脆弱家庭並提供協助，讓男子有暫時工作、持續領取補助，但近期因男子受傷，無法去工地工作，才又重操舊業。

黃瓊慧說，不了解該男是否有利用孩子、引起民眾同情心的疑慮，但預防勝於治療，希望社會局確實做好個案追蹤訪視，並清楚告知此舉是遊走在兒少法的灰色地帶，讓孩子回歸正常環境成長。

社會局表示，案父近期因工作受傷休養，經濟吃緊，為增加收入至火車站前乞討，案母則因擔心案父情況，攜子陪同在側；初步了解孩子均定期施打預防注射疫苗、發展狀況符合同齡兒童。