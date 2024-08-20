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台中大里奪命車禍...議員怒批：會勘2次沒改 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區甲堤南路、立新二街口昨天下午發生81歲劉姓老翁騎微型電動二輪車與小貨車相撞的死亡車禍。市議員江和樹痛批，去年和今年兩度現勘，要求設置機車左轉待轉格，但交通局不採納，選擇自行待轉的機車族又被警方視同闖紅燈開單，質疑「是不是都要出事才檢討？」大里區公所表示，畫設左轉機車待轉格等標誌標線改善部分，預計8月23日現勘並研討。

81歲劉姓男子昨天下午4時許騎著微型電動二輪車，在甲堤南路口左轉立新二街時，與64歲劉姓男子駕駛的小貨車碰撞，劉男當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。

江和樹今表示，他在去年1月和今年6月3日兩度邀集市府交通局會勘，爭取在路口設置機車兩段式左轉待轉格，不過交通局勘查後未採納意見，並回覆以調整延長需左轉車道秒數方式試行。有不少騎士擔心綠燈左轉危險，自行在路邊待轉，結果被開闖紅燈罰單；警方去年對甲堤南路與立新一街、立新二街和新甲路闖紅燈攔舉件數達233件，民眾抱怨連連。

交通局說明，甲堤南路與立新二街為T型路口，甲堤南路雙向車道配置為一快車道與一慢車道，因應甲堤南路左轉立新二街的車流通行需求，交通局新設號誌南向綠燈遲閉時相，車流可利用綠燈時間左轉通行。

大里區公所說明，霧峰警分局預計8月23日邀集大里區公所、交通局等相關單位現場會勘，對於畫設左轉機慢車優先道及待轉格等標誌標線改善部分，將在會勘後研討。

台中市大里區甲堤南路昨天下午發生貨車和機車的碰撞車禍，機車被卡在貨車底，幾乎全毀。圖／民眾提供
台中市大里區甲堤南路昨天下午發生貨車和機車的碰撞車禍，機車被卡在貨車底，幾乎全毀。圖／民眾提供
台中市大里區甲堤南路昨天下午發生貨車和機車的碰撞車禍，機車被卡在貨車底，幾乎全毀。圖／民眾提供
台中市大里區甲堤南路昨天下午發生貨車和機車的碰撞車禍，機車被卡在貨車底，幾乎全毀。圖／民眾提供

標誌 車道 電動

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