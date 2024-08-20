花蓮太巴塱豐年祭發生圍毆 部落發聲明：汙辱部落祭典

花蓮縣光復鄉太巴塱部落舉辦豐年祭，昨天凌晨卻傳出肢體衝突，現場多名男子毆打成一團，還有人拿塑膠椅砸人，遭外界嘲諷「豐年祭變格鬥祭」。警方表示，涉案吳姓男子等3人今天陸續到案說明，將持續查緝其他涉案人到案，訊後全案依聚眾鬥毆等罪送辦。部落則發聲明指該攤販及遊客汙辱部落祭典。

太巴塱部落正如火如荼展開豐年祭活動，昨凌晨卻發生肢體衝突暴力事件，有民眾在臉書社團「爆料公社」上傳影片，批評「太巴塱豐年祭還是格鬥祭，每年都在是這批人裝流氓打架，還把攤販砸掉，要不要太丟臉，族人不就是要團結嗎？」

影片中有多名男子圍在裸上身的男子身邊，圍觀者喊「酒醉鬧事啦」，沒想到一名黑衣男子突然打人，接著其他男子加入打成一團，還有人拿塑膠椅砸人，現場一片混亂，影片拍攝者急喊「快報警」。

鳳林警分局表示，富田派出所昨凌晨接獲通報，稱太巴塱豐年祭攤販區有打架情事，員警抵達現場僅剩傷者，身體有多處擦挫傷。不過陸續有部落居民表達不滿，指稱非部落者為何在此擺攤，為避免二次衝突，由支援警力護送傷者離開現場。

警方轉述目擊者說法，當時部落居民因酒醉與他人起口角衝突，攤商上前勸架後，最後變成群毆事件。涉嫌打人的吳姓等3人已在今天上午9時到案說明，警方將查緝其他涉案人，訊問後全案依聚眾鬥毆等罪嫌函送。

太巴塱部落發聲明表示，部落Ilisin大會為避免攤販區影響部落作息，要求設攤廠商需在凌晨0時前收攤；事件發生緣由為某攤販無視大會規範及勸導，導致遊客深夜過度飲酒，因口角進而發生互毆事件，部落青年糾察隊獲知後立即報警並到場勸架，也被捲入糾紛中。