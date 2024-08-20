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影／43砲指部軍車屏東楓港撞路樹釀7傷 原因竟是方向盤？

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車，今日上午8時許，準備前往恆春執行重砲射擊任務途中，行經屏東縣枋山鄉台26線3.3公里處時，疑似因方向盤卡住，往右側偏行撞上省道旁路樹。當時車上共有10人，有7人受傷送醫，所幸並無大礙。

枋寮警分局表示，當時由32歲的洪男駕駛，車斗內搭載10名軍人，沿台26線北往南行駛，在台26線3.3公里處疑似因方向盤卡，右偏撞上路樹。副駕駛座周男及車斗內6人受輕微擦挫傷，7人皆送往恆春基督教醫院救治；駕駛酒測值為0。

國軍第八軍團指出，獲報後立即指派高階幹部前往協處及聯繫家屬，並協請醫院給予最佳醫療照護；另已成立專案小組，全力配合警方調查釐清肇因，後續將持恆強化行車安全教育，確保維持行動安全。

陸軍八軍團43砲指部中型戰術輪車，今日上午在屏東楓港路段撞上路樹，7人送醫。圖／枋寮警分局提供
陸軍八軍團43砲指部中型戰術輪車，今日上午在屏東楓港路段撞上路樹，7人送醫。圖／枋寮警分局提供
陸軍八軍團43砲指部中型戰術輪車，今日上午在屏東楓港路段撞上路樹，7人送醫。圖／枋寮警分局提供
陸軍八軍團43砲指部中型戰術輪車，今日上午在屏東楓港路段撞上路樹，7人送醫。圖／枋寮警分局提供
陸軍八軍團43砲指部中型戰術輪車，今日上午在屏東楓港路段撞上路樹，7人送醫。圖／枋寮警分局提供
陸軍八軍團43砲指部中型戰術輪車，今日上午在屏東楓港路段撞上路樹，7人送醫。圖／枋寮警分局提供

恆春 斗內 路樹

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