逃命影片曝光！彰濱海龍工安意外 二氧化碳外洩共17人送醫

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站一樓消防工程，今天上午傳出二氧化碳鋼瓶內二氧化碳外洩，共有17人送醫。網路傳出當時白色「煙霧」洩出，現場人員紛紛奪出門外，有人還因此跌倒，戶外人員衝向前，連拖帶拉，將他救出，十分驚險。

這起工安意外約今天上午10時，事故點發生在彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站一樓，當時從事消防管線安裝的消防工程時，發生鋼瓶內的二氧化碳外洩，有17名勞工吸入大量二氧化碳送醫急救，目前仍有3人急救中，其他人脫離險境。

在消防人員還未趕到時，網路出現一則影片，即二氧化碳大量外洩時，如雲瀑往戶外洩出，當時在現場的工人，也紛紛出奪出戶外，有人示警大喊「出來，出來」，先是三名工人在煙霧瀰漫中衝出時跌倒，在外頭人員趕緊將他們扶起，連拖帶拉，救援出來。

還有問說：「裡面還有人嗎？」被救起的工人喊說：「有，有，有」，後續再有人衝向前，協助救援，及時將他們救出，現場情況令人怵目心驚。

消防人員趕到後，將其中的14名工人救起送醫，另有3人因身體不適自行送醫，其中3人原到院無呼吸心跳，經過醫院搶救後，恢復心跳與呼吸，但仍有生命危險，其餘均陸續出院。