影／太恐怖...宜蘭黎霧橋施工鷹架掉落鋼管彈飛 砸毀對向車輛玻璃全破

宜蘭市黎霧橋最近正進行除鏽油漆工程，未料19日上午8點半，從十幾公尺高施工處掉落鋼架鋼管，砸毀路燈及路面出現坑洞，更有一根鋼管彈飛，插入剛好開車經過的車輛，造成車體凹陷車窗破裂，吳小姐嚇到發抖，至今驚恐難平復，這已經是該工地第二起意外事故。

工地廖姓主任表示，除鏽油漆採取單側施工，這兩天正拆除北往南向的鷹架，當天可能因為風大，掉下來。頭城工務段表示，將針對肇事廠商開罰，至於被連累女車主，也要全部賠償修車費用。

據了解，今年5月間公路單位委由承包商進行除鏽油漆工程，上周已經完成南下單側油漆，正好要拆除 橋側邊設施，19日上午突然掉落施工的鋼鐵鷹架及鋼管，掉下來時在路面彈跳。

掉落的當下，剛好被一位車主的行車紀錄器拍下，前後掉落二至三個鷹架或鋼管等物件，他把影片貼在臉書社群，車內一名女子驚呼「怎麼會這樣」。

鷹架及鋼管從10幾公尺高掉落，重力加速度，把路面砸出2個洞，路燈也壞了，最可怕是鋼管彈跳到對向車道，插入一輛銀色自小客車後座，車窗玻璃破裂，車頂凹了一個洞。吳小姐驚嚇不已，她說，送孩子上學返程途中，車子是開在對向車道的中間，（鋼管）還可以飛過來，太可怕了，幸好後座沒人。

七張里長陳雋發表示，已經不是該工地第一起意外，上個月有里民騎車路過撞上工程車死亡，又有這次掉落鷹架及鋼管事件，可能是吊掛時出狀況或沒有綁緊，應該查清楚。