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頭皮發麻！鬼月到碧潭連2天2婦人落水 救起送醫均不治

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店碧潭風景區昨天及前天連續傳出溺斃事件！前天上午有民眾在碧潭吊橋下方發現1名婦人落水，消防人員趕抵將落水婦人救起，但婦人已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。不料昨天上午碧潭又傳出有婦人落水，消防人員到場後緊急將已無呼吸心跳的婦人救起，送醫後雖一度恢復生命跡象，但仍不幸死亡。

據了解，18日上午8時許新店警方接獲報案，有民眾在碧潭吊橋下方目擊1名婦人落水。新北市消防局獲報派員趕抵，消防人員出動船艇下水搜救，將落水的78歲陳姓婦人救起，但陳婦已無生命跡象，雖經緊急送醫急救仍於1小時後宣告不治。

不料昨天碧潭再度發生落水事件，新北市消防局與新店警方昨天上午8時許接獲報案指稱，在碧潭渡船頭靠近停車場處有民眾在水面上載浮載沉。消防人員到場緊急將落水的83歲江姓婦人救上岸，但江婦已無生命跡象，雖送醫急救後一度恢復心跳，但仍於中午12時許宣告不治。

警方初步調查2名婦人落水案均無外力介入，確切落水原因仍待深入調查。

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新北市碧潭風景區傳出多起落水事件。圖／本報資料照片
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碧潭

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