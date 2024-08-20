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北市汽機車事故釀6傷 警揪路口燈號初判女騎士應停讓
張姓男子昨夜駕駛汽車行經台北市中山區新生北路、德惠街口，黃姓女子騎乘機車從旁冒出，雙方碰撞，張男車輛再撞向路旁號誌燈，事故造成現場6人受傷，送醫治療後無大礙，警方介入發現雙方酒測值為0，確切肇因待查。
警方調查，23歲張男昨晚11時許駕車載送4名友人，沿新生北路往南行，經德惠街口時，34歲黃女騎乘機車沿德惠街往西行，雙方車輛在路口發生碰撞，張男車輛右偏撞向路旁號誌燈箱，現場黃女、張男及張男友人等6人皆受擦挫傷，意識清醒，送醫治療後無大礙。
員警介入後發現，張男、黃女酒測值為0，事故路口案發時號誌閃燈，張男方向閃黃燈、黃女方向閃紅燈，依規定黃女在路口處應停讓幹道車輛先行，目前雙方暫未提告，確切肇因待查。
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