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彰濱離岸風電二氧化碳外洩！職安署勒令停工罰30萬元
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站地下室消防工程，今天上午傳出二氧化碳鋼瓶內二氧化碳外洩，共有「17」人送醫。職安署中區職安中心主任李文進說明，現場262個二氧化碳鋼瓶，有56支鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，職安局以沒有做到預防外洩的預防措施、設施，也沒有標示禁止勞工誤觸，相關違反職安法，開罰30萬元，現場勒令停工處分。
李文進說明，降壓站為海上發電的電力要拉到陸上降壓的建築物設施，事故發生地點在彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站「一樓」今天上午從事消防管線安裝的消防工程時，發生鋼瓶內的二氧化碳外洩，有「17」名勞工吸入大量二氧化碳送醫急救，目前仍有三人急救中，其他人脫離險境。
李文進指出，初步發現，現場有262個二氧化碳鋼瓶，鋼瓶有一個開關，撞擊發生連鎖外洩，不明原因二氧化碳外洩，外洩原因還需釐清。
李文進說，初步發現，針對鋼瓶一旦被誤觸或撞擊會導致二氧化碳外洩，沒有做到預防設施，也沒有標示禁止勞工誤觸，相關違反職安法，做30萬元裁罰，現場勒令停工處分。現場有56支鋼瓶，5名勞工在操作，開關一撞擊就會彈開，到底是否有連鎖設定還要再釐清。
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