快訊

大量白煙霧狂洩「逃命畫面曝」！彰濱海龍二氧化碳外洩 工人遭連拖帶拉抬走

午後雷雨來了！13縣市發豪大雨特報 雨彈狂轟恐下到晚上

殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰濱離岸風電二氧化碳外洩！職安署勒令停工罰30萬元

聯合報／ 記者趙容萱劉明岩／連線即時報導

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站地下室消防工程，今天上午傳出二氧化碳鋼瓶內二氧化碳外洩，共有「17」人送醫。職安署中區職安中心主任李文進說明，現場262個二氧化碳鋼瓶，有56支鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，職安局以沒有做到預防外洩的預防措施、設施，也沒有標示禁止勞工誤觸，相關違反職安法，開罰30萬元，現場勒令停工處分。

李文進說明，降壓站為海上發電的電力要拉到陸上降壓的建築物設施，事故發生地點在彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站「一樓」今天上午從事消防管線安裝的消防工程時，發生鋼瓶內的二氧化碳外洩，有「17」名勞工吸入大量二氧化碳送醫急救，目前仍有三人急救中，其他人脫離險境。

李文進指出，初步發現，現場有262個二氧化碳鋼瓶，鋼瓶有一個開關，撞擊發生連鎖外洩，不明原因二氧化碳外洩，外洩原因還需釐清。

李文進說，初步發現，針對鋼瓶一旦被誤觸或撞擊會導致二氧化碳外洩，沒有做到預防設施，也沒有標示禁止勞工誤觸，相關違反職安法，做30萬元裁罰，現場勒令停工處分。現場有56支鋼瓶，5名勞工在操作，開關一撞擊就會彈開，到底是否有連鎖設定還要再釐清。

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，17人送醫。記者劉明岩／攝影
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，17人送醫。記者劉明岩／攝影
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，現場262個鋼瓶，有56支鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩。圖／讀者提供
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，現場262個鋼瓶，有56支鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩。圖／讀者提供
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，17人送醫。記者黃仲裕／攝影
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，17人送醫。記者黃仲裕／攝影

彰化 李文 離岸風電 鹿港

延伸閱讀

彰濱離岸風電工地二氧化碳外洩 開罰30萬並停工

海龍離岸風電重大工安意外釀14輕重傷 初步調查原因曝！

疑鋼瓶爆炸！彰化離岸風電重大工安意外 3傷者驚魂未定

彰濱離岸風電降壓站意外14人送醫3命危 海龍風電回應：先救人

相關新聞

影／太恐怖...宜蘭黎霧橋施工鷹架掉落鋼管彈飛 砸毀對向車輛玻璃全破

宜蘭市黎霧橋最近正進行除鏽油漆工程，未料19日上午8點半，從十幾公尺高施工處掉落鋼架鋼管，砸毀路燈及路面出現坑洞，更有一...

台中北區連棟透天厝火警 男房客逃生急跳3樓送醫亡

台中市北區篤行路連棟透天厝在今天上午11時許傳出火警，消防局派遣中區消防分隊等5個單位前往滅火，消防隊到場時，李姓租客疑...

影／彰化離岸風電傳重大意外釀輕重傷 初判「這原因」造成

彰化海龍離岸風電鹿港廠今天上午驚傳重大意外，造成14名員工輕重傷，據現場刑警表示，今天廠內進行消防設備安裝作業，由於消防...

逃命影片曝光！彰濱海龍工安意外 二氧化碳外洩共17人送醫

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站一樓消防工程，今天上午傳出二氧化碳鋼瓶內二氧化碳外洩，共有17人送醫。網路傳出當時...

彰濱離岸風電二氧化碳外洩！職安署勒令停工罰30萬元

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站地下室消防工程，今天上午傳出二氧化碳鋼瓶內二氧化碳外洩，共有14人送醫。職安署中區...

影／43砲指部軍車屏東楓港撞路樹釀7傷 原因竟是方向盤？

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車，今日上午8時許，準備前往恆春執行重砲射擊任務途中，行經屏東縣枋山鄉台26線3.3公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。