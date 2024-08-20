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影／往竹科慈雲路驚見3歲童闖紅燈騎車甩尾 網友驚呼家長呢？

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

實在危險！新竹市往竹科重要路段慈雲路，平時交通繁忙、車流量大，沒想到16日竟出現年約3歲的兒童，騎乘玩具車闖紅燈，還跑到十字路口車陣繞圈甩尾，讓網友驚呼危險「如果車身比較高的，看不見就會撞到了」。新竹市警察局表示，尚未接獲相關通報，不過幼童闖入道路可開罰監護人500元罰鍰；社會處也表示，此舉監護人恐涉及違反兒少法，將進行親職教育輔導。

有網友在臉書社團「竹北人有事嗎」貼出影片，畫面只見一名年約3歲的男童，騎著玩具車從慈雲路社區騎樓坡道滑出，接著闖紅燈，直接滑到大馬路中間甩尾繞了一圈，才又回到社區騎樓，整起驚險畫面全部都被後方行車紀錄器錄下。

發文網友驚呼，竹北進竹科的重要路段慈雲路，出現小小車闖紅燈，還在十字路口中間繞圈甩尾，這如果車身比較高的，看不見就會撞到了，「也太危險！家長在哪裡？」雖然行車記錄器有錄下社區騎樓下，疑似有男童的家人和兄弟姊妹，但當男童衝出時，並沒有阻止的動作，引起網友熱議。

網友見狀紛紛留言：「家長在哪裡？放任小孩子這樣子很危險呢？」「衝出去了都沒大人來抓小孩」、「扯爆了」、「太危險了啦！如果發生意外誰要負責任啊！」「出車禍惹，就會有恐龍家長來要高額賠償金惹」、「馬路都是小屁孩的賽道場，那邊有時候會有大車出現，一不小心，小屁孩就會變成小屁孩地毯一張」。

新竹市社會處表示，因尚未有較清楚的案件資訊，目前初步研判可能涉及違反兒童及少年福利與權益保障法第49或51條之規定，依同法第102條規定父母、監護人或實際照顧兒少之人接受4小時以上、50小時以下之親職教育輔導。另呼籲當日有目擊的民眾或是當事人，可以通報或提供相關資訊給社會處。

新竹市警察局表示，目前警方尚未接獲相關通報，本案幼童闖入道路，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款，依該條例第85-4條可裁處其法定代理人或監護人500元罰鍰。

有網友在臉書社團「竹北人有事嗎」貼出影片，畫面只見一名年約3歲的男童，騎著玩具車從慈雲路社區騎樓坡道滑出，接著闖紅燈，直接滑到大馬路中間甩尾繞了一圈。圖／取自竹北人有事嗎
有網友在臉書社團「竹北人有事嗎」貼出影片，畫面只見一名年約3歲的男童，騎著玩具車從慈雲路社區騎樓坡道滑出，接著闖紅燈，直接滑到大馬路中間甩尾繞了一圈。圖／取自竹北人有事嗎
新竹市往竹科重要路段慈雲路，平時交通繁忙、車流量大，沒想到16日竟出現年約3歲的兒童，騎乘玩具車闖紅燈，還跑到十字路口車陣繞圈甩尾。圖／取自竹北人有事嗎
新竹市往竹科重要路段慈雲路，平時交通繁忙、車流量大，沒想到16日竟出現年約3歲的兒童，騎乘玩具車闖紅燈，還跑到十字路口車陣繞圈甩尾。圖／取自竹北人有事嗎

小孩 新竹 行車記錄器

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