台中北區連棟透天厝火警 男房客逃生急跳3樓送醫亡
台中市北區篤行路連棟透天厝在今天上午11時許傳出火警，消防局派遣中區消防分隊等5個單位前往滅火，消防隊到場時，李姓租客疑為逃生從3樓墜樓，經送醫急救後，仍宣告不治身亡，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。
第二警分局在今天上午11時許獲報，北區篤行路連棟透天厝3樓有濃煙竄出，文正派出所、偵查隊員警趕赴現場查處，消防局也立即派遣多輛消防車趕赴現場，消防人員迅速展開救災行動，並中午12時07分許撲滅火勢。
經查，該棟透天厝是4樓建築物都是出租套房，火警發生時，3樓租客李姓男子（43歲）疑因情況緊急，從3樓窗戶跳下，跌落至1樓地面。
李男隨即被119救護車送往醫院，目前正在急救中，員警立即聯繫李姓女屋主到場，與員警一同逐層清點住戶，確認無其他傷者，李男送醫急救後宣告不治，今將報請檢察官相驗，釐清死因，起火原因有待後續釐清。
第二警分局呼籲，火災發生時，應保持冷靜並迅速尋找安全的逃生路線，切勿驚慌跳樓或採取其他危險行為，家庭應定期檢查電器設備與火災警報器，並確保逃生路線暢通，以防範未然。遇有火警，請立即撥打119求助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言