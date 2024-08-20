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台中北區連棟透天厝火警 43歲男房客逃生急跳3樓送醫亡

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台中北區連棟透天厝火警 男房客逃生急跳3樓送醫亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區篤行路連棟透天厝在今天上午11時許傳出火警，消防局派遣中區消防分隊等5個單位前往滅火，消防隊到場時，李姓租客疑為逃生從3樓墜樓，經送醫急救後，仍宣告不治身亡，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

第二警分局在今天上午11時許獲報，北區篤行路連棟透天厝3樓有濃煙竄出，文正派出所、偵查隊員警趕赴現場查處，消防局也立即派遣多輛消防車趕赴現場，消防人員迅速展開救災行動，並中午12時07分許撲滅火勢。

經查，該棟透天厝是4樓建築物都是出租套房，火警發生時，3樓租客李姓男子（43歲）疑因情況緊急，從3樓窗戶跳下，跌落至1樓地面。

李男隨即被119救護車送往醫院，目前正在急救中，員警立即聯繫李姓女屋主到場，與員警一同逐層清點住戶，確認無其他傷者，李男送醫急救後宣告不治，今將報請檢察官相驗，釐清死因，起火原因有待後續釐清。

第二警分局呼籲，火災發生時，應保持冷靜並迅速尋找安全的逃生路線，切勿驚慌跳樓或採取其他危險行為，家庭應定期檢查電器設備與火災警報器，並確保逃生路線暢通，以防範未然。遇有火警，請立即撥打119求助。

台中市北區篤行路的透天厝在今天上午傳出火警，李姓租課疑為逃生，墜落3樓送醫不治。圖／讀者提供
台中市北區篤行路的透天厝在今天上午傳出火警，李姓租課疑為逃生，墜落3樓送醫不治。圖／讀者提供
台中市北區篤行路的透天厝在今天上午傳出火警，李姓租課疑為逃生，墜落3樓送醫不治。圖／讀者提供
台中市北區篤行路的透天厝在今天上午傳出火警，李姓租課疑為逃生，墜落3樓送醫不治。圖／讀者提供

墜樓 火災 租客 透天厝

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