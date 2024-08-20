海龍離岸風電重大工安意外釀14輕重傷 初步調查原因曝！

海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，14名員工吸入後有的昏迷，有的身體不適，經送醫急救，3人恢復呼吸心跳但仍昏迷，11人住院醫治，初步調查意外是因做安裝滅火設備時不慎讓二氧化碳外洩，真正原因有待釐清。

消防局第三大隊長副大隊長王秉軍說，今天上在安裝二氧化碳鋼瓶時，疑因鋼瓶外洩，現場大約5，6坪大，裡面有約266支鋼瓶，今天正在做滅火設備安裝，在過程中外洩，數量待查，勞檢局、警方及負責施工的東元電機人員，正進入現場調查中。

公安意外發生後，負責統包的東元電機對外發布聲明，海龍離岸風電計畫彰化案場，工地現場疑似有消防用CO2鋼瓶氣體外洩，導致14名工人吸入受傷或感到不適，東元電機現場主管在第一時間通報消防局，並立刻將受傷工人送往彰化秀傳等醫院，及撤出在場其他人員。