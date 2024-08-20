海龍離岸風電重大工安意外釀14輕重傷 初步調查原因曝！
海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，14名員工吸入後有的昏迷，有的身體不適，經送醫急救，3人恢復呼吸心跳但仍昏迷，11人住院醫治，初步調查意外是因做安裝滅火設備時不慎讓二氧化碳外洩，真正原因有待釐清。
消防局第三大隊長副大隊長王秉軍說，今天上在安裝二氧化碳鋼瓶時，疑因鋼瓶外洩，現場大約5，6坪大，裡面有約266支鋼瓶，今天正在做滅火設備安裝，在過程中外洩，數量待查，勞檢局、警方及負責施工的東元電機人員，正進入現場調查中。
公安意外發生後，負責統包的東元電機對外發布聲明，海龍離岸風電計畫彰化案場，工地現場疑似有消防用CO2鋼瓶氣體外洩，導致14名工人吸入受傷或感到不適，東元電機現場主管在第一時間通報消防局，並立刻將受傷工人送往彰化秀傳等醫院，及撤出在場其他人員。
據了解，受傷的14人都是台籍勞工，分送四家醫院，楊男（54歲）、陳男（53歲）送彰化基督教醫院，洪男（18歲）、陳男（50歲）、謝男（39歲）送彰化秀傳醫院，呂男（24歲）、趙男（24歲）、劉男（58歲）送彰濱秀傳醫院，曾男（31歲）、洪男（27歲）、賴（39歲）男送鹿港基督教醫院，簡男（35歲）、潘男（55歲）、王男（58歲）送童綜合醫院。
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