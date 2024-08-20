台南安南區又現天坑！疑堤防影響陷1米坑洞 水利局緊急灌漿回填

台南市安南區培安路與育安三街今早8點多路面又見天坑，正逢上下班交通尖峰期，嚇壞不少用路人，所幸並無人車跌落，市議員郭信良得知後也派服務處人員到場勘查，同時請相關單位盡快協助處理。市府水利局表示，目前已灌漿回填穩定道路，會盡快修復，維護行車安全。

近期受到大低壓帶及西南風影響，台南地區連日來都有短延時豪雨發生，今早天氣總算放晴，孰料，安南區培安路與育安三街道路卻發生塌陷，造成路面上出現一個約寬1米的坑洞。工務局表示，獲報後第一時間派員到場勘查，因培安路沿線道路仍有開裂情形，初步研判恐因堤防造成，現由水利局協助回填。