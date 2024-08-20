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台南安南區又現天坑！疑堤防影響陷1米坑洞 水利局緊急灌漿回填

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市安南區培安路與育安三街今早8點多路面又見天坑，正逢上下班交通尖峰期，嚇壞不少用路人，所幸並無人車跌落，市議員郭信良得知後也派服務處人員到場勘查，同時請相關單位盡快協助處理。市府水利局表示，目前已灌漿回填穩定道路，會盡快修復，維護行車安全。

近期受到大低壓帶及西南風影響，台南地區連日來都有短延時豪雨發生，今早天氣總算放晴，孰料，安南區培安路與育安三街道路卻發生塌陷，造成路面上出現一個約寬1米的坑洞。工務局表示，獲報後第一時間派員到場勘查，因培安路沿線道路仍有開裂情形，初步研判恐因堤防造成，現由水利局協助回填。

水利局則說，事發坑洞附近雖有六塊寮排水治理工程，但並不在工區內，目前已請廠商協助灌漿，回填道路坑洞，也通知相關單位協助確認地下管線，不排除是受凱米颱風及近期豪雨雨勢影響，後續會進一步調查，釐清路面下陷掏空原因。

南市水利局獲報後，已請廠商協助灌漿回填穩定道路，維護行車安全。圖／民眾提供
南市水利局獲報後，已請廠商協助灌漿回填穩定道路，維護行車安全。圖／民眾提供
台南市安南區培安路與育安三街今早8點多路面又見1米長天坑，正逢上下班交通尖峰期，嚇壞不少用路人，所幸並無人車跌落。圖／民眾提供
台南市安南區培安路與育安三街今早8點多路面又見1米長天坑，正逢上下班交通尖峰期，嚇壞不少用路人，所幸並無人車跌落。圖／民眾提供

台南 天坑 水利局 豪雨

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