快訊

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

台中北區連棟透天厝火警 43歲男房客逃生急跳3樓送醫亡

驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

海龍離岸風電計畫彰化案場發生工安事故 14人送醫

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

海龍離岸風電計畫彰化案場20日上午10點左右發生消防氣體外洩意外，導致多位工人吸入受傷或感到不適，陸續已有14人被分送濱秀、鹿基、童綜合醫院搶救，所幸無生命跡象的3人經搶救後均恢復呼吸心跳，目前相關單位正在釐清事故發生原因。

承包案場工程的東元電機（1504）發布聲明稿指出，海龍離岸風電計畫彰化案場，是於今日上午10點左右發生消防氣體外洩意外，工地現場疑似有消防用CO2鋼瓶氣體外洩，導致13名工人吸入受傷或感到不適。

該公司的現場主管已在第一時間報案消防局處理，並立刻將受傷工人送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、和童綜合醫院等附近醫院急救中。目前已知有三名傷者意識不清在院急救，其他傷者均意識清醒，十三人都沒有外傷。

彰化縣消防局在接獲報案後，約卅分鐘內即趕至現場，正在釐清事故原因。東元電機則是在事故發生後，立刻清點現場人員並且全數安全撤離。

東元電機 離岸風電

延伸閱讀

疑鋼瓶爆炸！彰化離岸風電重大工安意外 3傷者驚魂未定

「台灣米界奧斯卡」 彰化兩好米獲2金2銀是最大贏家

彰化暗夜火警 溫室鹿角蕨付之一炬 損失慘重

彰化公寓用北海道木材施工 意外牽起台日妙「姻緣」

相關新聞

海龍離岸風電重大工安意外釀14輕重傷 初步調查原因曝！

海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，14名員工吸入後有的昏迷，有的身體不適，經送醫急救，3人恢復呼...

台中北區連棟透天厝火警 男房客逃生急跳3樓送醫亡

台中市北區篤行路連棟透天厝在今天上午11時許傳出火警，消防局派遣中區消防分隊等5個單位前往滅火，消防隊到場時，李姓租客疑...

影／往竹科慈雲路驚見3歲童闖紅燈騎車甩尾 網友驚呼家長呢？

實在危險！新竹市往竹科重要路段慈雲路，平時交通繁忙、車流量大，沒想到16日竟出現年約3歲的兒童，騎乘玩具車闖紅燈，還跑到...

台南安南區又現天坑！疑堤防影響陷1米坑洞 水利局緊急灌漿回填

台南市安南區培安路與育安三街今早8點多路面又見天坑，正逢上下班交通尖峰期，嚇壞不少用路人，所幸並無人車跌落，市議員郭信良...

陸軍43砲指部戰術輪車撞樹7人傷 此行目的曝光

陸軍八軍團43砲指部1輛中型戰術輪車今天在屏東楓港出車禍，造成車上7名官士兵受傷。據了解，43砲指部這輛戰術輪車，今天清...

海龍離岸風電重大工安意外 3人到醫院救活11人在院治療中

海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，14名員工吸入後有的昏迷，有的身體不適，經送醫急救，3人恢復呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。