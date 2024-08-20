海龍離岸風電計畫彰化案場發生工安事故 14人送醫

海龍離岸風電計畫彰化案場20日上午10點左右發生消防氣體外洩意外，導致多位工人吸入受傷或感到不適，陸續已有14人被分送濱秀、鹿基、童綜合醫院搶救，所幸無生命跡象的3人經搶救後均恢復呼吸心跳，目前相關單位正在釐清事故發生原因。

承包案場工程的東元電機（1504）發布聲明稿指出，海龍離岸風電計畫彰化案場，是於今日上午10點左右發生消防氣體外洩意外，工地現場疑似有消防用CO2鋼瓶氣體外洩，導致13名工人吸入受傷或感到不適。

該公司的現場主管已在第一時間報案消防局處理，並立刻將受傷工人送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、和童綜合醫院等附近醫院急救中。目前已知有三名傷者意識不清在院急救，其他傷者均意識清醒，十三人都沒有外傷。

彰化縣消防局在接獲報案後，約卅分鐘內即趕至現場，正在釐清事故原因。東元電機則是在事故發生後，立刻清點現場人員並且全數安全撤離。