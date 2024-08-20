海龍離岸風電重大工安意外 3人到醫院救活11人在院治療中

海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，14名員工吸入後有的昏迷，有的身體不適，經送醫急救，3人恢復呼吸心跳，11人住院醫治，警方正調查災害發生原因。

被救出的14名員工，分別送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、彰濱秀傳醫院、鹿港基督教醫院、梧棲童綜合醫院，9人意識清楚，5人意識昏迷而其中3人到院前無呼吸心跳，經消防救護人員一路施予心肺復甦術等急救，到院後繼續急救後均恢復生命跡象。

最新狀況是送到彰化基督教醫院兩名海龍員工，52歲台籍陳男接觸化學物質及吸入毒氣，53歲台籍楊男接觸化學物質，血壓心跳正常，意識清醒，抽血與照X光後等待檢查結果。