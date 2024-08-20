聽新聞
test
0:00 / 0:00
海龍離岸風電重大工安意外 3人到醫院救活11人在院治療中
海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，14名員工吸入後有的昏迷，有的身體不適，經送醫急救，3人恢復呼吸心跳，11人住院醫治，警方正調查災害發生原因。
被救出的14名員工，分別送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、彰濱秀傳醫院、鹿港基督教醫院、梧棲童綜合醫院，9人意識清楚，5人意識昏迷而其中3人到院前無呼吸心跳，經消防救護人員一路施予心肺復甦術等急救，到院後繼續急救後均恢復生命跡象。
最新狀況是送到彰化基督教醫院兩名海龍員工，52歲台籍陳男接觸化學物質及吸入毒氣，53歲台籍楊男接觸化學物質，血壓心跳正常，意識清醒，抽血與照X光後等待檢查結果。
海龍風電表示，陸域降壓站功能是因海上風機發電後，海上風場距離陸域很遠，電力先集中到兩座海上變電站升壓，再傳輸到陸域，進入陸域降壓站降壓後再輸送進入台電電網。海龍離岸風電資深公關經理許雅筑表示，意外發生後，先以搶救人員為主，後續再對外回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言