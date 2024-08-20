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海龍離岸風電重大工安意外 3人到醫院救活11人在院治療中

聯合報／ 記者劉明岩洪敬浤簡慧珍／連線即時報導

海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，14名員工吸入後有的昏迷，有的身體不適，經送醫急救，3人恢復呼吸心跳，11人住院醫治，警方正調查災害發生原因。

被救出的14名員工，分別送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、彰濱秀傳醫院、鹿港基督教醫院、梧棲童綜合醫院，9人意識清楚，5人意識昏迷而其中3人到院前無呼吸心跳，經消防救護人員一路施予心肺復甦術等急救，到院後繼續急救後均恢復生命跡象。

最新狀況是送到彰化基督教醫院兩名海龍員工，52歲台籍陳男接觸化學物質及吸入毒氣，53歲台籍楊男接觸化學物質，血壓心跳正常，意識清醒，抽血與照X光後等待檢查結果。

海龍風電表示，陸域降壓站功能是因海上風機發電後，海上風場距離陸域很遠，電力先集中到兩座海上變電站升壓，再傳輸到陸域，進入陸域降壓站降壓後再輸送進入台電電網。海龍離岸風電資深公關經理許雅筑表示，意外發生後，先以搶救人員為主，後續再對外回應。

海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，消防救護人員趕到救出受傷員工。圖／民眾提供
海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，消防救護人員趕到救出受傷員工。圖／民眾提供

彰化 意識 鹿港

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