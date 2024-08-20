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疑鋼瓶爆炸！彰化離岸風電重大工安意外 3傷者驚魂未定

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，共有14人送醫，已有3人到院無呼吸心跳；其中3名傷者送到台中梧棲童綜合醫院急救，一人原本無呼吸心跳，急救後已恢復生命跡象；據指出，疑似鋼瓶爆炸造成意外。

三名傷者在醫院都驚魂未定，不願多談意外經過，同事到醫院陪伴安慰，送到童綜合醫院的簡姓男子上午11點01分送抵醫院，到醫院時OHCA無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，目前檢查治療中。

58歲王姓男子，上午11點34分送抵醫院，意識清楚，頭部撕裂傷，已於急診進行縫合清創手術，目前檢查治療中。

58歲潘姓男子，上午11點40分送抵醫院，他在現場昏迷，經同事搶救後恢復意識，目前因吸入不明物質,，檢查治療中，他受驚嚇，疑記憶糢糊。

彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危。業者海龍風電表示，先以搶救人員為主，後續將對外回應。圖／彰化縣消防局提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危。業者海龍風電表示，先以搶救人員為主，後續將對外回應。圖／彰化縣消防局提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危。業者海龍風電表示，先以搶救人員為主，後續將對外回應。圖／民眾提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危。業者海龍風電表示，先以搶救人員為主，後續將對外回應。圖／民眾提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危，疑為鋼瓶二氧化碳外洩釀禍圖／民眾提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危，疑為鋼瓶二氧化碳外洩釀禍圖／民眾提供

OHCA 同事 意識 離岸風電

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