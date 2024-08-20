疑鋼瓶爆炸！彰化離岸風電重大工安意外 3傷者驚魂未定

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，共有14人送醫，已有3人到院無呼吸心跳；其中3名傷者送到台中梧棲童綜合醫院急救，一人原本無呼吸心跳，急救後已恢復生命跡象；據指出，疑似鋼瓶爆炸造成意外。

三名傷者在醫院都驚魂未定，不願多談意外經過，同事到醫院陪伴安慰，送到童綜合醫院的簡姓男子上午11點01分送抵醫院，到醫院時OHCA無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，目前檢查治療中。

58歲王姓男子，上午11點34分送抵醫院，意識清楚，頭部撕裂傷，已於急診進行縫合清創手術，目前檢查治療中。