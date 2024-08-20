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彰濱離岸風電降壓站意外14人送醫3命危 海龍風電回應：先救人

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站工程，今天上午10點多疑似鋼瓶二氧化碳外洩，已有14人送醫，其中3人無生命跡象。海龍離岸風電資深公關經理許雅筑表示，意外發生後，先以搶救人員為主，後續再對外回應。

海龍風電表示，發生意外的陸域降壓站，目前仍在工程中，主要目的是海上風機發電後，因為海上風場離陸域很遠，電力先集中到兩座海上變電站升壓後，再傳輸到陸域，進入陸域降壓站降壓，再輸送進入台電電網。

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站工程，今天上午10點多疑似發生鋼瓶二氧化碳外洩，目前已有14人送醫，其中3人無生命跡象，分別送往彰基、鹿基、彰化秀傳、彰濱秀傳與童綜合醫院，事故原因有消防局調查中，中區職安中心也已到場，將追查是否業務疏失。

彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危。業者海龍風電表示，先以搶救人員為主，後續將對外回應。圖／民眾提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危。業者海龍風電表示，先以搶救人員為主，後續將對外回應。圖／民眾提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危。業者海龍風電表示，先以搶救人員為主，後續將對外回應。圖／彰化縣消防局提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危。業者海龍風電表示，先以搶救人員為主，後續將對外回應。圖／彰化縣消防局提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危，疑為鋼瓶二氧化碳外洩釀禍圖／民眾提供
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站發生意外，14人送醫3人命危，疑為鋼瓶二氧化碳外洩釀禍圖／民眾提供

彰化 離岸風電 鹿港

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