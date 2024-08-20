彰濱離岸風電降壓站意外14人送醫3命危 海龍風電回應：先救人

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站工程，今天上午10點多疑似鋼瓶二氧化碳外洩，已有14人送醫，其中3人無生命跡象。海龍離岸風電資深公關經理許雅筑表示，意外發生後，先以搶救人員為主，後續再對外回應。

海龍風電表示，發生意外的陸域降壓站，目前仍在工程中，主要目的是海上風機發電後，因為海上風場離陸域很遠，電力先集中到兩座海上變電站升壓後，再傳輸到陸域，進入陸域降壓站降壓，再輸送進入台電電網。