聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰濱離岸風電降壓站意外14人送醫3命危 海龍風電回應：先救人
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站工程，今天上午10點多疑似鋼瓶二氧化碳外洩，已有14人送醫，其中3人無生命跡象。海龍離岸風電資深公關經理許雅筑表示，意外發生後，先以搶救人員為主，後續再對外回應。
海龍風電表示，發生意外的陸域降壓站，目前仍在工程中，主要目的是海上風機發電後，因為海上風場離陸域很遠，電力先集中到兩座海上變電站升壓後，再傳輸到陸域，進入陸域降壓站降壓，再輸送進入台電電網。
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站工程，今天上午10點多疑似發生鋼瓶二氧化碳外洩，目前已有14人送醫，其中3人無生命跡象，分別送往彰基、鹿基、彰化秀傳、彰濱秀傳與童綜合醫院，事故原因有消防局調查中，中區職安中心也已到場，將追查是否業務疏失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言