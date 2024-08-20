快訊

日本羽賽／王齊麟、邱相榤新組合 首戰就拍下日本第一男雙

大學生活如何塑造賀錦麗？辯論與政治運動之外還要會玩

陸軍43砲指部戰術輪車 屏東楓港「失控撞樹」7人送醫

忠孝橋事故…車流湧台北橋、中興橋 北市府調整綠燈秒數

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

三重忠孝橋今早發生嚴重事故，一輛聯結車載運鋼梁掉落撞破護欄，壓毀橋下2輛汽車，車道一度全數封閉，目前開放一車道通行。北市交通局表示，車輛會回堵在新北市端，台北市針對替代道路，如台北橋、中興橋等車流增加，會延長下橋綠燈時間疏導車流。

台北市交通局交通治理科長林育生表示，忠孝橋事故主要影響新北市往台北市方向的車流，回堵會在新北市端，台北市針對替代道路處置，如果連接忠孝橋的匝道無法通行，就會改駕駛台北橋、中興橋進入台北市，車流增加。

林育生指出，新北市已經發布車輛改道訊息，台北市部分由轄區分局、交控中心，針對台北橋、中興橋下橋的幾個路口，會有員警疏導，時相號誌也會彈性調整，延長下橋路口與幾個東西向的道路的綠燈時間。

由於是今早發生的事故，林育生說，目前已經開通一條道路，沒有完全封閉，交控中心會直接透過監視器觀察車流狀況，看需求調整綠燈秒數，不會說有固定的增加秒數時間。

新北市三重區台1高架忠孝橋路段今晨5時50分許發生重大交通事故，往北市方向重安街上方前，載運大型鋼構的拖板車，疑鋼構物品未綁緊，翻落撞護欄，橋邊混凝土擋牆碎裂掉落橋下，橋上及橋下無人受傷，目前忠孝橋往北端一線道封閉。

串連台北與新北三重的忠孝橋今上午遭一輛翻覆聯結車掉落鋼梁撞破，新北市府表示，該車已超載1萬0270公斤。記者林伯東／攝影
串連台北與新北三重的忠孝橋今上午遭一輛翻覆聯結車掉落鋼梁撞破，新北市府表示，該車已超載1萬0270公斤。記者林伯東／攝影

三重 交通事故 北市 新北

延伸閱讀

超載鋼梁砸破護欄癱瘓忠孝橋 侯友宜：安全無虞下盡早通車

三重忠孝橋車道封閉 他被困橋上苦中作樂「就地賣早餐」

台1高架鋼梁砸破護欄 養工處估「主結構未受損」11時將單向通車

三重忠孝橋遭聯結車鋼梁撞破 侯友宜要追究業者這2責任

相關新聞

陸軍43砲指部戰術輪車屏東楓港失控撞路樹 7人送醫

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車今日上午南下前往恆春執行重砲射擊任務途中，行經屏東縣楓港鄉楓港國小以南道路時，因不明...

撞毀40年台1線高架橋 養工處曝初估修復工時「2個月」

串連台北與新北三重的忠孝橋今上午遭一輛翻覆聯結車掉落鋼梁撞破，新北市政府表示，此案肇事聯結車已超載1萬0270公斤，除違...

海龍離岸風電重大工安意外 3人到醫院救活11人在院治療中

海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房今發生鋼瓶內二氧化碳外洩，14名員工吸入後有的昏迷，有的身體不適，經送醫急救，3人恢復呼...

影／台1高架修復要2個月 司機下場不只被送辦…恐賠近2百萬

洪姓聯結車司機今天清晨載運鋼構不慎掉落新北市三重區台一高架，導致鋼構傾斜翻覆，撞毀橋上隔音防護牆及橋面約15公尺面積，砸...

疑鋼瓶爆炸！彰化離岸風電重大工安意外 3傷者驚魂未定

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，共有14人送醫，已有3人到院無呼吸心跳；其中3名...

台中北區連棟透天火警…中年男墜3樓逃生 意識模糊送醫

台中市北區篤行路連棟透天厝在今天上午11時許傳出火警，消防局派遣中區消防分隊等5個單位前往滅火，消防隊到場時，一名年約5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。