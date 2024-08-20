忠孝橋事故…車流湧台北橋、中興橋 北市府調整綠燈秒數
三重忠孝橋今早發生嚴重事故，一輛聯結車載運鋼梁掉落撞破護欄，壓毀橋下2輛汽車，車道一度全數封閉，目前開放一車道通行。北市交通局表示，車輛會回堵在新北市端，台北市針對替代道路，如台北橋、中興橋等車流增加，會延長下橋綠燈時間疏導車流。
台北市交通局交通治理科長林育生表示，忠孝橋事故主要影響新北市往台北市方向的車流，回堵會在新北市端，台北市針對替代道路處置，如果連接忠孝橋的匝道無法通行，就會改駕駛台北橋、中興橋進入台北市，車流增加。
林育生指出，新北市已經發布車輛改道訊息，台北市部分由轄區分局、交控中心，針對台北橋、中興橋下橋的幾個路口，會有員警疏導，時相號誌也會彈性調整，延長下橋路口與幾個東西向的道路的綠燈時間。
由於是今早發生的事故，林育生說，目前已經開通一條道路，沒有完全封閉，交控中心會直接透過監視器觀察車流狀況，看需求調整綠燈秒數，不會說有固定的增加秒數時間。
新北市三重區台1高架忠孝橋路段今晨5時50分許發生重大交通事故，往北市方向重安街上方前，載運大型鋼構的拖板車，疑鋼構物品未綁緊，翻落撞護欄，橋邊混凝土擋牆碎裂掉落橋下，橋上及橋下無人受傷，目前忠孝橋往北端一線道封閉。
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