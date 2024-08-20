撞毀40年台1線高架橋 養工處曝初估修復工時「2個月」

串連台北與新北三重的忠孝橋今上午遭一輛翻覆聯結車掉落鋼梁撞破，新北市政府表示，此案肇事聯結車已超載1萬0270公斤，除違反道路交通管理處罰條例，處1萬元以上罰鍰；另裝載貨物不穩妥，也將處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，駕駛則依公共危險罪嫌移送新北地檢署。

新北市養工處長鄭立輝表示，台一線高架橋是由交通部公路總局興建，目前橋齡大約40年，台北縣升格時，公路局把台一線高架橋委託由新北市政府辦理後續維護管理，目前維管機制是約每2年會橋梁檢測，最近一次是去年9月，檢測結果是整體橋梁的結構安全無虞。

鄭立輝表示，上午派專業技師先肉眼檢視，目前評估主體結構沒受損壞，是牆面板跟附屬設施受損，目前正緊急整理環境及清理現場混凝土的碎塊，後續會盡快再進行更縝密、詳細的評估，修復工程初估約兩個月，會盡量壓縮時間，減少交通衝擊。

肇責部分，新北市政府表示該聯結車貨運單記載該車載重（總重）5萬3270公斤，該車法定載重（總重）4萬3千公斤，計已超載1萬0270公斤，超越車輛可負載重量，違反道路交通管理處罰條例第29之2條規定，處1萬元以上罰鍰。