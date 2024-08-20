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影／新北女載3幼兒「4貼」騎機車 猛撞左轉計程車驚悚畫面曝
新北市35歲郭姓女子前晚8時許騎機車載著3名幼兒，行經土城區明德路與學士路口時，前方同向由65歲孫男駕駛的計程車欲左轉學士路，郭女見狀煞車不及直接撞上，郭女及後座3名幼兒紛紛倒地。救護人員到場發現4人均擦挫傷送醫後已無大礙。警方對孫男開出未禮讓直行車罰單，郭女4貼違規也被開單舉發。
據了解，35歲郭姓女子前天晚間8時許，騎乘機車載著9歲、6歲及5歲的3名子女欲返家。當郭女騎經土城區明德路二段與學士路口時，前方1輛由65歲孫姓男子駕駛的計程車亮起方向燈欲左轉學士路，但計程車卻先靠右後再大角度左轉，郭女見狀煞車不及因而撞上。
從監視器畫面中可見，郭女騎乘的機車直接撞上計程車左前車輪，巨大的撞擊力導致機車後輪還一度懸空，郭女及車上的3名幼兒紛紛倒地，所幸當時並無其他人車經過，並未造成二度車禍。警方及救護人員到場發現郭女及3名幼童僅受輕微擦挫傷，經送醫後已無大礙。
警方初步調查，駕駛計程車的孫男轉彎時未禮讓直行車，依道路交通管理處罰條例第48條6項舉發，依法可處600元以上1800元以下罰款。而騎機車4貼的郭女也被道路交通管理處罰條例第31條5項：機車附載人員未依規定舉發，依法可處300元以上600元以下罰款。至於確切車禍原因及肇責歸屬正由警方調查中。
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