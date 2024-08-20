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影／高雄公車左轉見機車來急煞 騎士摔車滑進公車底

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1輛高雄市公車今天上午在路口左轉，因停止後又稍有啟動，疑見有直行機車駛來，趕緊煞車，但是機車騎士摔車後滑向公車車下，手腳擦挫傷，幸無生命危險，確實肇事責任由警方釐清。

今天上午7時45分，高雄市公車司機吳姓男子（51歲）開公車沿高雄市前金區成功一路，經過成功一路與五福三路口，正準備左轉，停車禮讓五福三路直行車輛後，後來稍要加速啟動，不料，21歲的陳姓男子騎機車要直行通過路口，公車司機立即煞車。

陳姓騎士原本見公車停車，要直行通過路口，疑見公車又啟動，趕緊煞車，不慎摔車，人車向前滑行，在公車車下才停止，手腳擦挫傷，送醫治療，幸無大礙。

警方對雙方酒測，都無酒駕情事，懷疑騎士沒煞車，導致自摔撞上公車，但是，公車左轉與騎士摔車，其間是否具有因果關係，仍待交通大隊分析責任。

高雄公車左轉彎遇機車騎士摔車，機車滑進公車下，責任待警方判定。記者林保光／翻攝
高雄公車左轉彎遇機車騎士摔車，機車滑進公車下，責任待警方判定。記者林保光／翻攝

機車騎士 自摔 高雄市

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