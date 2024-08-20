影／台中鬧區開車恍神撞向銀行騎樓 6機車全倒人驚嚇全跳開
一名男子今天開車經過台中市豐原區中正路鬧區，因身體不適恍神衝向一家銀行，撞倒騎樓機車，行人嚇到全跳開，6輛機車被撞倒，肇事原因由警方調查中。
豐原警分局今天早上9時17分獲報，在豐原區中正路發生交通事故，經警方初步調查，轎車駕駛57歲宋姓男子開車沿中正路往中山路方向行駛，因疾病關係身體不適，恍神導致車輛失控撞至路旁騎樓，波及騎樓停放的6輛機車及銀行玻璃門。
依行車紀錄器畫面，宋男開車不慎撞向銀行騎樓時，正好有2人在門口，嚇到跳開，轎車撞整排機車後，碎片瞬間彈起。
警方依規定施以酒精濃度測試，駕駛無飲酒，肇因初判為駕駛疲勞駕駛，詳細肇因交由交通警察大隊分析研判；警方提醒民眾如身體不適、精神不濟，切勿疲勞開車上路，確保行車安全。
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