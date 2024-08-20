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台南年輕警首次參加警察特考就考上 分局多年首見貼紅榜同賀
113年公務人員特種考試警察人員三等考試放榜，台南玉井分局南化分駐所年輕警員張謹至第一次報考就考上，受訓合格將派任巡官。這項考試因與警大畢業生一同競爭，非警大生每年上榜寥寥無幾，警層分局多年未見，今天張貼紅榜慶賀。
分局長陳添新表示，這不是有時間讀書就能考上，而且考上就會擠掉一個警大畢業生名額，有人一考再考多年都沒考上，張謹至真的很不簡單。
玉井分局表示，非警大出身基層警員，必須服勤3年以上才能參加這項特考。張謹至警專37期畢業，年僅24歲錄取犯罪防治人員，考取後將取得警正以上任用資格，「基層警員錄取幾乎是鳳毛麟角」，10個月受訓合格後即可被派任巡官。
張謹至的同事說，他平常工作態度認真，不會為了準備考試而影響表現，大家都知道他是利用零碎及輪休時間全心埋首認真苦讀，真的很不容易，最後高中金榜，長官及同事們都替他感到開心。
陳添新得知喜訊張貼紅榜祝福，他表示，警察工作繁重且日夜輪班，勤餘仍能持續充實自我，充份展現年輕一代的無窮潛力，期許張謹至未來從基層轉任警察幹部，能繼續為警政工作及社會治安持續奉獻心力，在警察這條充滿挑戰的職途上綻放光芒。
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