超載鋼梁砸破護欄癱瘓忠孝橋 侯友宜：安全無虞下盡早通車
新北市三重區台一線高架橋今清晨發生聯結車鋼梁墜落，砸破護欄掉落下方道路，市府緊急全線封閉。新北市長侯友宜今受訪說，一定會追究業者責任，並盡早開放通車，預估上午11點前單向通車。
今天清晨5時，一台聯結車行經台一線高架橋，往台北市方向重安街上方時發生翻覆，鋼梁砸破護欄後掉落下方道路，砸毀2輛轎車，所幸無人員受傷，但高架橋全線封閉，造成早上通勤的用路人，一度回堵至新莊化成路。
侯友宜說，一早收到訊息立即啟動交通執法、工程還有環境整理夥伴，做好交通疏導管控，同時現場有大批的警力在現場維護。另針對業者駕駛過程中，鋼梁掉落造成交通事故，一定會追究責任，並在安全無虞下盡早開放通車，預估早上11點前會單向通車。
新北工務局也說明，台一高架意外事故經養工處緊急派工整理橋面後，已清理完畢，稍早已恢復單線通車。
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