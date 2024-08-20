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好消息！台1高架事故封道5小時 預訂上午11時開放內線道

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北三重區重安街上方台一線高架道路，今天清晨發生聯結車鋼構翻覆掉落意外。由於正值上班期間，導致往北方向車流無法通行。三重警方趕緊找來大型吊車協助吊運清理，上午9時25分左右鋼構及路面已全部清除，預計上午11時左右，開放三重往北方向內側車道通行，提醒用路經過該路段要小心行駛。

三重警方交通管制作為如下：

一、疏導管制措施：

⑵一線高架(往臺北市方向)於中華路匝道前設置管制，引導車流下平面匝道。

⑵規劃①新北中華、②新北重陽、③過圳重新、④重安集美、⑤重安中正南、⑥中正南重新、⑦重新正義北、⑧重新福德南等8處疏導崗，使用警力24名。

二、排除進度：

⑴07:39平面道路清除完畢，經評估有安全疑慮，暫時封閉。

⑵08:13大型拖吊車(2輛)均到場

⑶08:28封閉臺一線往新莊方向一線車道。

⑷08:49進行鋼材吊掛作業。

⑸09:03完成鋼材吊掛作業，準備運送臺北市。

⑹09:16警車戒護鋼樑起運前往臺北市雙子星工地

⑺09:18清潔隊進行事故現場清理作業。

⑻09:25經聯繫養工處表示，俟路面清理完畢後，評估約於11時前開放內線通行。

新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，警方封道五個小時清除，預計上午11時恢復北向內線車道通行。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，警方封道五個小時清除，預計上午11時恢復北向內線車道通行。記者曾伯愷／翻攝
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，警方封道五個小時清除，預計上午11時恢復北向內線車道通行。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，警方封道五個小時清除，預計上午11時恢復北向內線車道通行。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，警方封道五個小時清除，預計上午11時恢復北向內線車道通行。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，警方封道五個小時清除，預計上午11時恢復北向內線車道通行。記者曾伯愷／翻攝
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，警方封道五個小時清除，預計上午11時恢復北向內線車道通行。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，警方封道五個小時清除，預計上午11時恢復北向內線車道通行。記者曾伯愷／翻攝
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼梁傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼梁傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

三重 交通管制 新北 車道

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