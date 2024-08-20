PTT爆料李孟諺婚外情 台中帳號所有人稱被盜…警查IP來自美國

交通部長李孟諺昨天在PTT被網友爆料有婚外情，李請辭獲准，不過爆料該內容的網友，事後又發文表示，該帳戶已多年未用，疑遭盜用，該名黃姓網友昨天已向大雅警分局報案後，因黃居住地在西屯，轉由第六警分局調查，警方已查出使用該帳號的IP來自美國，是否使用跳板程式隱藏IP，需要後續調查釐清。

第六警分局表示，昨天是單一窗口，接獲黃姓民眾報案，指稱PTT帳號遭人盜用，立即展開追查，經查該帳號是使用境外的美國IP，將持續積極調查偵辦，依妨害電腦使用罪偵辦。