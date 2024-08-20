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PTT爆料李孟諺婚外情 台中網友稱「帳號被盜」…警查IP來自美國

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PTT爆料李孟諺婚外情 台中帳號所有人稱被盜…警查IP來自美國

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

交通部長李孟諺昨天在PTT被網友爆料有婚外情，李請辭獲准，不過爆料該內容的網友，事後又發文表示，該帳戶已多年未用，疑遭盜用，該名黃姓網友昨天已向大雅警分局報案後，因黃居住地在西屯，轉由第六警分局調查，警方已查出使用該帳號的IP來自美國，是否使用跳板程式隱藏IP，需要後續調查釐清。

第六警分局表示，昨天是單一窗口，接獲黃姓民眾報案，指稱PTT帳號遭人盜用，立即展開追查，經查該帳號是使用境外的美國IP，將持續積極調查偵辦，依妨害電腦使用罪偵辦。

經查，黃姓男子（59歲）從事貿易，工地地在大雅區，昨天事件延燒後，昨天傍晚向大雅警分局報案，警方受理後，因黃居住地在西屯，由第六警分局展開調查，黃男表示，該帳戶已多年未使用，相關照片與爆料，並非他所發布。

交通部長李孟諺昨天被PTT網友爆料有婚外情，爆料帳號所有人稱被盜帳號，已向警方報案。圖／摘自PTT
交通部長李孟諺昨天被PTT網友爆料有婚外情，爆料帳號所有人稱被盜帳號，已向警方報案。圖／摘自PTT

PTT 交通部長 婚外情 李孟諺 美國

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