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超載1萬多公斤！台1高架聯結車鋼梁未繫妥釀禍 警開罰送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

聯結車載運鋼構超重，導致今天清晨行經新北三重區重安街上方台一線高架道路，鋼構件翻覆掉落撞壞隔音防護牆，波及橋下兩輛汽車。三重警方表示，該路段雖未禁止聯結車通行，但鋼構件已超重又未繫綁穩妥，依法開處兩張罰單，另依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，洪姓聯結車司機（34歲），今天清晨從桃園駕駛聯結車，載運一支鋼構件到北市雙子大樓建案，途中行經新北市三重區重安街台一線高架橋往北方向，疑因鋼構未繫妥傾斜翻覆，當場撞毀橋上隔音防護牆，導致高架隔音防護牆、橋面破損約15公尺，掉落水泥石塊波及隔音防護牆掉落橋下，砸毀兩輛汽車，所幸現場沒有人受傷。

警方調查，該路段雖未禁止聯結車通行，但聯結車貨運單記載該載重為5萬3270公斤，已達該車法定載重總重4萬3000公斤，明顯已超載1萬0270公斤，依違反道路交通管理處罰條例29之2條規定，開處1萬元以上罰鍰。

另裝載貨物不穩妥部分，則違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，開處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。至於鋼構脫落損壞橋樑，致生公共往來之危險，後續將依公共危險罪嫌移送法辦。

一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼梁傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼梁傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼樑傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影

三重 新北 罰單 高架橋

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