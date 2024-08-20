疑討30萬賭債…苗栗市婦人當街被押走 警漏夜逮3人偵辦
28歲林姓女子前天在苗栗市街頭架走，昨天晚間平安獲釋，警方漏夜逮捕3人，懷疑雙方有債務糾紛，預謀押人談判，全案依妨害自由、竊盜罪嫌偵辦中，至少有2名共犯在逃，全力追捕中。
林女的家人昨天上午在臉書社團PO文協尋，並報案林女前天下午2點多在苗栗市新東街，遭不明人士押走上車後失聯，苗栗縣警察局長陳世煌指示警察局刑警大隊、苗栗分局成立專案小組，報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，全案疑似因賭債糾紛引發押人涉嫌妨害自由、竊盜案。
專案小組查出押走林女的車子懸掛失竊車牌，過濾監視器，循線昨天晚上8點半在新北市中和區拘提車主劉姓男子（35歲）到案，查出李姓（37歲）、高姓（35歲）、楊姓（34歲）男子涉案，陸續到新北市等地拘提到案，另名涉嫌偷竊車牌的開車男子在逃。
警方初步調查，林女因涉及網路賭博欠債，一度聲稱30萬元，李男等人借車跟監林女，前天下午在苗栗市架走林女，先到台中更換車牌，接著一路往南到嘉義縣山區一處工寮，搶走林女手機拘禁，要求她歸還賭債。
另有在逃的陳姓男子（35歲）駕駛轎車回新北市，林女在工寮一晚，因案件曝光，林女昨晚被載到嘉義市一家飯店前，林女叫車回苗栗，警方晚上10點帶回了解，林女被限制行動期間，並沒有遭虐，全案進一步偵辦中。
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