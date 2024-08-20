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影／不浪費時間！台1高架聯結車肇禍塞車 橋上有人推車賣早餐
新北市三重區重安街上方台一線高架橋，今天清晨發生重大車禍事件，造成高架道路車流嚴重回堵。不過有民眾趁著塞車無法動彈之際，竟下車向塞車民眾兜售起早餐，真的吸引民眾購買。
據了解，洪姓男子（34歲）為聯結車司機，今天清晨近6時許，洪男開車載運一支大型鋼梁，沿著新北市三重區台一線高架橋往北方向行駛，途中行經台一線高架重安街上方，不慎失控先衝撞右側隔音防護牆，導致鋼梁翻覆掉落，當場壓毀高架上約15公尺面寬的隔音防護牆及橋面，還波及橋下兩輛汽車。
由於正值上班期間，高架道路往北方向一度封閉，進行拖吊作業，導致往北方向無法動彈。有民眾索性在高架橋上兜售起早餐，真的吸引民眾購買。
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