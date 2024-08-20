議員控遭撞台1線高架是海砂橋補又補？新北養工處否認

新北市三重區台一線高架橋今天清晨發生聯結車鋼梁墜落，砸破護欄掉落下方道路以外，市府緊急全線封閉。新北市議員邱婷蔚表示，這段高架橋過去就是海砂橋，串連忠孝橋的下方過去就曾發生水泥塊掉落問題，也經多次補強，這次被撞擊的點就是當初泥塊掉落段，市府應重新檢視高架承重力，不然以後不管高架還是下方平面誰都不敢走。但養工處否認是海砂橋。

邱婷蔚表示，這段高架20幾年來就是危橋，只要民眾經過注意去看，下方都是補強過的痕跡，這次被撞擊的點，好死不死正好是當初有補強的區域，橋梁安全危機再現。

邱婷蔚說，今天被撞的地方已出現鋼筋外露，無法以過去敲掉抽換鋼筋方式處理，如果要讓民眾繼續走，應該重新檢視橋樑承重力，否則無論橋上橋下，沒有人敢再走。

新北市養工處長鄭立輝表示，如果是海砂橋不可能開放通行，這段高架過去式公路局興建，在新北市升格後委託新北市管理，目前初步評估主要結構沒有受到影響，預計稍後完成確認後，將先開放單線通行。