車庫娛樂涉廣告不實 購票變「續訂會員」北市府令限改
前立委高嘉瑜日前痛批電影代理商「車庫娛樂」利用誤導方式欺騙消費者加入付費會員，有不少人也透露曾不小心付錢過，APP操作困難解除會員相當麻煩。台北市法務局調查近2周，發現車庫娛樂確實涉及廣告不實，北市府受理件數為35件，法務局今發布消費警訊，並要求業者於9月7日前限期改善，否則將開罰6萬至150萬罰鍰。
高嘉瑜日前在Facebook反映車庫娛樂宣稱「買1張電影票149元再送1張電影票」，實際並未贈票或贈票有使用限制卻未載明，且購票時被綁定購買199元月租方案，在消費者不知情下，於次月凌晨遭刷卡收取會費，亦未說明付費會員相關權益內容；於電腦網頁版購票而獲贈Premium會員無法於APP取消訂閱，且似有個資外洩致遭詐騙等情事。迄今已受理35件消費申訴案。
北市法務局消保官會同公平交易委員會、行政院消保處、北市文化局、觀傳局召開行政調查。車庫娛樂表示，購票時皆已明載消費者所購買及贈送的品項內容，並清楚說明使用方式，而8月1日更新版本7.9.1後，電腦版網站操作的消費者也可於App上操作取消訂閱，強調沒有想要隱藏任何資訊，訂閱制續訂在OTT產業很常見，並非詐騙。
北市主任消保官楊麗萍指出，消費者購買的是一次性的電影票券商品，而非Magic Hour Premium「繼續性服務」，廣告宣稱Magic Hour Premium是贈送的，到最後卻因為消費者沒有「取消訂閱」而發生「續訂」效力，消費者只是購買一紙電影票券，卻負擔「取消訂閱」義務，內容也未明顯清楚揭露，對於消費者的購買認知造成誤導。
楊麗萍表示，北市府要求車庫娛樂於9月7日前限期改善，包括改善消費資訊揭露內容、方式及廣告行銷圖片文案，將「取消訂閱」路徑建置於網站明顯處，扣款前以簡訊、電子郵件或APP推播等方式，提醒消費者即將開始扣款及提醒取消訂閱，同時提供訂閱後如未使用的退訂退款機制，針對民眾消費申訴案應積極妥處，以維護消費者權益。
楊麗萍說，OTT產業近來蓬勃發展，各產業業者應在公平競爭環境下，提供優質及友善的消費環境，如有業者以欺罔或顯失公平方式損及消費者權益，涉違反消保法或公平法等規定，將移請有關機關查處，呼籲業者自律。
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