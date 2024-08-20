台1高架聯結車鋼梁掉落砸2車 最新進度…出動吊車吊離鋼梁

洪姓聯結車司機今天清晨開車行經新北市三重區台一線高架橋往北方向，不慎失控自撞橋上隔音防護牆，車斗鋼梁傾斜翻覆，壓毀高架隔音防護牆、橋面破損約15公尺，掉落隔音防護牆波及地面兩輛汽車，所幸現場沒有人受傷，肇因待查。目前正在吊離鋼梁，呼籲用路人提早改道。

據了解，洪姓男子（34歲）為聯結車司機，今天清晨近6時許，洪男開車載運一支大型鋼梁，沿著新北市三重區台一線高架橋往北方向行駛，途中行經台一線高架重安街上方，不慎失控先衝撞右側隔音防護牆，導致鋼梁翻覆掉落，當場壓毀高架上約15公尺面寬的隔音防護牆及橋面，還波及橋下兩輛汽車。

由於正值上班期間，該路段為三重往返北市重要道路，事發當下橋下方沒有車輛經過，並未造成人員傷亡。

警方表示，洪男沒有酒駕，沒有違規行駛該路段，破損約15公尺，相關肇事原因及責任歸屬，仍待調查釐清。建議用路人，駕駛汽、機車前往北市，可改走以下替代道路：

（一）、新北大道往過圳街→集美街→中興橋。

（二）、新北大道→重新路→台北橋。