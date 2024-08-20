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台1高架鋼梁砸破護欄 養工處估「主結構未受損」11時將單向通車
新北市三重區台一線高架橋今天清晨發生聯結車鋼梁墜落，砸破護欄掉落下方道路以外，市府緊急全線封閉。新北市養工處長鄭立輝表示，目前初步檢測主要結構沒有受損，預計11時三重往台北忠孝橋方向可恢復單線道通車，但因橋面板有破損鋼筋裸露，預計修復到全線通車時間需要2個月，市府全力加速。
今天清晨5時聯結車，行經台一線高架橋往台北市方向重安街上方時，後方載運的鋼梁突然掉落，砸破護欄後掉落下方道路，砸毀2輛轎車，所幸並未造成人員受傷，但高架橋也因此全線封閉。
鄭立輝表示，目前結構技師來看，橋梁主要結構沒受影響，預計11點前可以恢復單向通車，不過橋面板有破洞，鋼筋裸露，修復時間預估施工要2個月時間， 會盡全力修復，減少交通影響。
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