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三重忠孝橋遭聯結車鋼梁撞破 侯友宜要追究業者這2責任

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

串連台北與新北三重的忠孝橋今上午遭一輛翻覆聯結車部分撞毀，車斗鋼梁掉落、撞破護欄，碎石壓毀橋下兩輛汽車，目前緊急全線封閉處理。新北市長侯友宜一早進駐新北交控中心，表示已請警方封鎖上台一線高架橋的交通號誌及該路口外，地面道路交通也出動所有警力，定會追究業者二大責任。

侯友宜表示，今一早6點接到通報，台1線高架橋由桃園往台北方向，一輛連結車載運的載鋼構梁掉落，除造成橋上毀損外，也造成嚴重的阻塞，已請警方出動人力，做好交通疏導，另外也派工務局跟環保局到場，立即清潔道路，並針對橋梁結構做安全檢視。

侯友宜強調，目前先盡力讓上午交通能疏導，至於橋梁整個評估完後，會盡快在確認橋梁安全無虞下，趕快開放交通，最重要是一定會追究造成重大公安事件業者的責任，像是鋼構梁為什麼會掉下來、橋下兩輛汽車受嚴重傷害，「都是我們要追究的責任」。

串連台北與新北三重的忠孝橋今上午遭一輛翻覆聯結車部分撞毀，目前緊急全線封閉處理，新北市長侯友宜一早進駐新北交控中心。圖／新北市府提供
串連台北與新北三重的忠孝橋今上午遭一輛翻覆聯結車部分撞毀，目前緊急全線封閉處理，新北市長侯友宜一早進駐新北交控中心。圖／新北市府提供
忠孝橋今上午遭一輛翻覆聯結車部分撞毀，車斗鋼梁從橋掉落壓毀橋下兩輛汽車。圖／新北交通局提供
忠孝橋今上午遭一輛翻覆聯結車部分撞毀，車斗鋼梁從橋掉落壓毀橋下兩輛汽車。圖／新北交通局提供

三重 侯友宜 橋梁 高架橋

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