假借貸真詐騙 台南婦人「抖音」險中計匯200萬遭警攔阻

李姓婦人昨天下午到台南市北區一家銀行辦理約定轉帳200萬元，但行員發現帳戶有異，關懷提問發現婦人明明對電子商務不熟悉，卻說要投資操作虛擬貨幣，疑似遭到詐騙。行員立即通報警方一起勸阻，保住她辛苦血汗錢。

據了解，50歲李姓婦人昨天下午3點多到台南市北區一家銀行辦理約定轉帳200萬元，但行員發現帳戶有異，正好台南市警五分局立人派出所員警在銀行旁處理交通違規，行員及時求助員警協助勸阻。

警員吳柏勳、潘延勇查詢後，發現李姓婦人一周前在「抖音」短影片上主動聯繫帳號叫「張媛」的女子，該女子表示認識香港的借貸經理，能提供「借貸100萬元、月繳1600元」的服務。