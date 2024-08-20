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假借貸真詐騙 台南婦人「抖音」險中計匯200萬遭警攔阻

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓婦人昨天下午到台南市北區一家銀行辦理約定轉帳200萬元，但行員發現帳戶有異，關懷提問發現婦人明明對電子商務不熟悉，卻說要投資操作虛擬貨幣，疑似遭到詐騙。行員立即通報警方一起勸阻，保住她辛苦血汗錢。

據了解，50歲李姓婦人昨天下午3點多到台南市北區一家銀行辦理約定轉帳200萬元，但行員發現帳戶有異，正好台南市警五分局立人派出所員警在銀行旁處理交通違規，行員及時求助員警協助勸阻。

警員吳柏勳、潘延勇查詢後，發現李姓婦人一周前在「抖音」短影片上主動聯繫帳號叫「張媛」的女子，該女子表示認識香港的借貸經理，能提供「借貸100萬元、月繳1600元」的服務。

儘管這是明顯不合常理的借貸方式，但李婦想要債務整合，又急需用錢想幫家人治病，她對於詐騙集團所要求「裝設虛擬貨幣APP」、「手持身分證自拍」以及「提供名下所有帳戶」等等的「假核貸手續」十分配合，所幸辦理時被行員發現並即時通報一旁值勤的員警，在員警解說勸阻之後，婦人才驚覺遇到詐騙而停止辦理匯款，成功攔阻200萬元。

不法分子利用LINE指示內容，誘騙李姓婦人行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙李姓婦人行騙。記者黃宣翰／翻攝
李姓婦人遭到電信投資詐騙，台南市警五分局立人派出所警員到場及時勸阻，保住她200萬元。記者黃宣翰／翻攝
李姓婦人遭到電信投資詐騙，台南市警五分局立人派出所警員到場及時勸阻，保住她200萬元。記者黃宣翰／翻攝

台南 虛擬貨幣 詐騙集團

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